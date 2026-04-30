Banco Nación financia motos en hasta 72 cuotas: cómo acceder al crédito

Las motos volvieron a ganar terreno en las calles argentinas. Para muchos usuarios, dejó de ser solo una opción recreativa y pasó a ocupar un lugar central en la movilidad diaria: permite reducir tiempos, bajar costos frente al auto y resolver traslados laborales o personales con mayor flexibilidad.

En ese contexto, la financiación aparece como una puerta de entrada para quienes buscan comprar una unidad 0 km sin pagar todo el valor de contado.

Banco Nación mantiene vigente una línea de préstamos personales para comprar productos a través de Tienda BNA+, entre ellos motocicletas 0 km. La operación se realiza de manera digital: el usuario ingresa al catálogo, elige el modelo disponible, selecciona la opción de financiación con préstamo personal y avanza con la solicitud. Una vez aprobada la operación, debe coordinar la entrega y los trámites correspondientes con el vendedor.

La línea permite financiar desde $100.000 hasta $40.000.000, en pesos, con un plazo de hasta 72 meses. Según la información oficial del Banco Nación, la tasa nominal anual fija es del 38%, con una tasa efectiva anual del 45,37%. El costo financiero total informado es de 45,98% expresado como TNA y de 57,02% como TEA, calculado para un préstamo de $100.000 a 72 meses. El banco aclara que la aprobación está sujeta a análisis crediticio y que pueden aplicarse impuestos o sellados provinciales según la jurisdicción.

Qué tener en cuenta antes de financiar

El atractivo principal está en la posibilidad de estirar el pago en cuotas fijas. Sin embargo, antes de avanzar conviene mirar el costo total y no solo el valor de la cuota mensual. En los ejemplos relevados por iProfesional, algunas operaciones a 24 cuotas mostraban precios finales financiados bastante superiores al valor de contado. Entre los casos mencionados aparecen modelos como Keller Miracle 150, Mondial LD Max 110 RT, Yamaha FZ 3.0 y Zanella ZB 110 Z3, con CFT del 51,64% en esas simulaciones puntuales.

Por eso, el dato clave es comparar. No alcanza con saber si la cuota “entra” en el presupuesto mensual: también hay que revisar cuánto se termina pagando al final del crédito, qué gastos adicionales puede tener la compra, cómo se realiza el patentamiento y si el modelo elegido está efectivamente disponible en la tienda. En el caso de Banco Nación, la cuota se cobra mediante débito en caja de ahorro y la afectación de ingresos puede llegar hasta el 35% para usuarios que cobren haberes en la entidad, o hasta el 30% para el resto de los solicitantes.

Un mercado que arrancó el año con fuerza

El interés por estas líneas de financiación aparece en un momento de fuerte crecimiento para el sector. CAFAM informó que entre enero y marzo de 2026 se patentaron 222.871 motos en Argentina, frente a las 153.460 unidades del mismo período de 2025. Eso implica una suba interanual superior al 45%, con una curva ascendente durante el trimestre: 69.294 unidades en enero, 71.474 en febrero y 82.103 en marzo.

El informe también muestra el peso de la producción nacional. De las 222.871 unidades patentadas en el trimestre, 216.249 fueron de origen nacional, lo que representa el 97% del total. Solo 6.622 correspondieron a motos importadas. Además, las cilindradas bajas y medias siguen dominando el mercado: el segmento de 101 a 250 cc concentró 201.955 patentamientos, más del 90% del total trimestral.

Ese perfil ayuda a entender por qué crecen las motos urbanas y de baja cilindrada. Son las más elegidas para trabajar, moverse dentro de la ciudad y reducir gastos de traslado. Con más patentamientos y nuevas alternativas de crédito, el mercado de las dos ruedas llega a 2026 con un impulso claro. Para quienes evalúan comprar un 0 km, la financiación en hasta 72 meses puede ser una opción, siempre que el costo final sea revisado con cuidado antes de cerrar la operación.