Furor por conseguir el álbum del Mundial 2026: así se puede obtener gratis

Con la cuenta regresiva en marcha para el Mundial 2026, crece la expectativa entre los fanáticos del fútbol por uno de los clásicos más esperados: el álbum de figuritas. En este contexto, una nueva alternativa permite comenzar la colección sin gastar dinero, al menos en su versión virtual y también una gran promoción para el álbum físico.

La empresa Panini lanzó oficialmente el álbum del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el cual será el más grande de la historia, con 112 páginas y un total de 980 figuritas. En su formato físico, el álbum tiene un costo aproximado de $15.000 y cada paquete de figuritas ronda los $2.000.

Aunque también una plataforma de envíos que se caracteriza por hacer delivery de comidas o cualquier tipo de paquetes ofreció desde hoy el álbum a cero pesos cubriendo el pedido mínimo ($2.000) y así el codiciado álbum quedaría gratis comprando, quizás, un paquete de figuritas o más.

Sin embargo, la novedad que entusiasma a los coleccionistas es la posibilidad de acceder de manera gratuita a la versión digital. A través de la aplicación FIFA Panini Collection , disponible para celulares, los usuarios pueden descargar el álbum sin costo y comenzar a completarlo online.

Una vez dentro de la plataforma, cada usuario recibe dos sobres gratis por día, con cinco figuritas cada uno. Además, existen métodos adicionales para obtener más paquetes sin pagar: por ejemplo, ingresar diariamente a la web de Coca-Cola permite acceder a códigos promocionales que otorgan sobres extra.

También se difundieron códigos especiales —como ALL-THE-FEELS o FIFA-2026-PLAY— que brindan recompensas adicionales, aunque solo pueden utilizarse una vez por cuenta.

El sistema establece un límite de apertura de sobres diarios, por lo que, incluso aprovechando todas las promociones, los usuarios deberán avanzar progresivamente en su colección.

De esta manera, el tradicional álbum del Mundial se adapta a los nuevos tiempos con una versión digital que permite a millones de fanáticos sumarse a la experiencia sin costo inicial, manteniendo viva una de las costumbres más emblemáticas del fútbol.