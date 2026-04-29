Boom por el álbum virtual del Mundial 2026: cómo descargarlo y tener figuritas gratis

A pocas semanas del inicio del Mundial 2026 , la fiebre futbolera ya comenzó a sentirse con el lanzamiento del álbum virtual oficial , una propuesta digital que permite a los fanáticos coleccionar figuritas sin gastar dinero y desde cualquier dispositivo. Cómo llenarlo gratis.

La aplicación, d esarrollada por Panini bajo el nombre “FIFA Panini Collection”, ya se encuentra disponible de forma gratuita tanto en Android como en iOS. Para acceder, los usuarios deben descargarla desde las tiendas oficiales y registrarse —o jugar como invitados— para comenzar a completar la colección.

Esta versión digital replica la experiencia tradicional del álbum físico, pero incorpora nuevas herramientas interactivas, como el intercambio de figuritas con usuarios de todo el mundo y la posibilidad de formar grupos con amigos para avanzar más rápido.

Uno de los principales atractivos es que cada usuario recibe sobres gratuitos todos los días. En concreto, la plataforma otorga dos sobres diarios, cada uno con cinco figuritas, lo que permite progresar sin necesidad de realizar compras dentro de la app.

Además, existen distintas formas de obtener recompensas adicionales. Los desarrolladores y patrocinadores lanzan códigos promocionales que permiten desbloquear sobres extra. Entre los primeros disponibles se encuentran “FIFA-2026-PLAY”, “ALL-THE-FEELS” y “PANINICOLLECT”.

Otra alternativa para sumar figuritas es a través de acciones vinculadas con marcas asociadas, como Coca-Cola, que ofrece códigos diarios o beneficios al escanear productos mediante la aplicación.

La colección incluye a las selecciones participantes y, en el caso de Argentina, presenta a varias de sus principales figuras, como Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez y Julián Álvarez, entre otros jugadores destacados del equipo campeón del mundo.

Con funciones sociales, recompensas diarias y acceso gratuito, el álbum virtual del Mundial 2026 se posiciona como una de las principales atracciones previas al torneo, combinando tecnología y pasión futbolera en una experiencia global.