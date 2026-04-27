¿Lo vas a intentar? Cuánto cuesta completar el álbum de figuritas del Mundial 2026 en Argentina

El álbum de figuritas del Mundial 2026 sale este lunes en Argentina y vuelve a poner en marcha una tradición que se repite cada cuatro años. A menos de dos meses del inicio de la Copa del Mundo, la colección oficial de Panini ya tiene precios confirmados y una particularidad que la vuelve distinta a todas las anteriores: será la más grande de la historia.

La explicación está en el nuevo formato del torneo. El Mundial 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y por primera vez tendrá 48 selecciones. Ese crecimiento también se trasladó al álbum de figuritas, que contará con 112 páginas y un total de 980 cromos, una cifra mucho más alta que en ediciones anteriores.

En Argentina, la versión de tapa blanda tendrá un valor de $15.000. Cada paquete costará $2.000 y traerá siete figuritas, aunque algunos sobres podrían incluir una octava como sorpresa. Ese cambio también modifica la cuenta para quienes quieran completar la colección desde el primer día .

El álbum de figuritas incluirá a las 48 selecciones clasificadas al Mundial. En el Grupo A aparecen México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa; en el B, Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza; en el C, Brasil, Marruecos, Haití y Escocia; en el D, Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía; en el E, Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador; y en el F, Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.

La otra mitad del cuadro reúne a Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda en el Grupo G; España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay en el H; Francia, Senegal, Irak y Noruega en el I; Argentina, Argelia, Austria y Jordania en el J; Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia en el K; e Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá en el L.

Filtración Albúm Figuritas (Portada) Instagram (@paninicol)

En el caso de la Selección argentina, la página del álbum de figuritas tiene 18 futbolistas, además del escudo. Entre los nombres aparecen Emiliano “Dibu” Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Nico Paz, Franco Mastantuono, Nicolás González, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Giuliano Simeone.

La presencia de algunos nombres generó comentarios entre los hinchas, porque el álbum se imprime antes de que los entrenadores entreguen las listas definitivas para el Mundial. Por eso, como suele ocurrir en cada edición, pueden aparecer jugadores que después no integren la convocatoria final o pueden quedar afuera futbolistas que terminen siendo parte del plantel.

Cuánto va a costar completar el album de figuritas del Mundial

El primer cálculo para completar el álbum de figuritas es el más simple, aunque también el menos realista. Si no hubiera ninguna repetida, para juntar las 980 figuritas harían falta 140 paquetes, ya que cada sobre trae siete cromos. Con el precio actual, esa cuenta da $280.000 solo en figuritas.

A ese monto hay que sumarle el valor del álbum. Por lo tanto, en un escenario ideal, sin una sola repetida, completar la colección costaría $295.000 en Argentina. Esa cifra funciona como piso teórico, porque en la práctica los sobres son cerrados y las figuritas se repiten.

El cálculo cambia mucho si se piensa en una situación sin intercambios. Bajo un modelo de probabilidades, completar una colección de 980 figuritas comprando sobres al azar puede requerir alrededor de 1.050 paquetes. Con cada sobre a $2.000, el gasto trepa a $2.100.000 solo en paquetes.

Si a esa estimación se le agrega el álbum de tapa blanda, el total llega a $2.115.000. La diferencia entre una cuenta y otra muestra por qué el intercambio de repetidas será clave para bajar el costo real y por qué completar el álbum de figuritas dependerá tanto de la compra como de la organización entre coleccionistas, kioscos, grupos de amigos y redes sociales.