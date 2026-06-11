Día del Padre: cómo regalar un viaje en hasta 6 cuotas con Banco Nación

Con una amplia propuesta de beneficios exclusivos, el Banco Nación despliega para el Día del Padre una atractiva oferta de promociones a través de BNA+ MODO, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, en rubros como indumentaria, librerías, perfumerías, tecnología, viajes y mucho más.

Del 8 al 14 de junio, en BNA Viajes+, ofrece el beneficio especial de hasta 6 cuotas sin interés , en hoteles y paquetes para sorprender a papá con un viaje especial, y abonas a través de BNA+ MODO, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

Del 16 al 21 inclusive, en shoppings y comercios adheridos , también se puede acceder a un 35% de descuento y 9 cuotas sin interés.

En rubro indumentaria, perfumerías y librerías tendrán descuentos de 25% y cuotas:

Banco Nación ofrece varios descuentos para este martes a través de MODO BNA+ Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Además, quienes abonen con tarjetas Mastercard recibirán un 5% de descuento adicional sin tope. Y un 5% extra con un tope de $30.000 por compra, para aquellos clientes que cuenten con tarjetas Signature, Black y Platinum, tanto Visa como Mastercard.

Por último, los días 19 y 20 de ese mes, se ofrecerá en gastronomía un 10% de descuento, con un tope de $10.000 por cliente, exclusivo para las tarjetas Signature, Black y Platinum.

Es importante destacar que, todas las promociones aplican exclusivamente a través de BNA+ MODO escaneando el QR, y seleccionando las tarjetas de crédito.

Para más información: https://semananacion.com.ar/semananacion/diadelpadre2026