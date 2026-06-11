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Día del Padre: cómo regalar un viaje en hasta 6 cuotas con Banco Nación

El Banco Nación se prepara con muchas promociones y descuentos para el Día del Padre. Cómo acceder y obtener el beneficio.

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Ilustrativa. Día del Padre.

Ilustrativa. Día del Padre.

Con una amplia propuesta de beneficios exclusivos, el Banco Nación despliega para el Día del Padre una atractiva oferta de promociones a través de BNA+ MODO, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, en rubros como indumentaria, librerías, perfumerías, tecnología, viajes y mucho más.

Viajes y regalos para el Día del Padre con el Banco Nación

Del 8 al 14 de junio, en BNA Viajes+, ofrece el beneficio especial de hasta 6 cuotas sin interés, en hoteles y paquetes para sorprender a papá con un viaje especial, y abonas a través de BNA+ MODO, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

Del 16 al 21 inclusive, en shoppings y comercios adheridos, también se puede acceder a un 35% de descuento y 9 cuotas sin interés.

Banco Nación ofrece varios descuentos para este martes a través de MODO BNA+ Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ
Banco Naci&oacute;n ofrece promociones para el D&iacute;a del Padre.

Banco Nación ofrece promociones para el Día del Padre.

En rubro indumentaria, perfumerías y librerías tendrán descuentos de 25% y cuotas:

  • En el rubro indumentaria y perfumerías, la promoción contempla un tope de reintegro de $30.000 por compra y hasta 9 cuotas sin interés.
  • En tanto las librerías, el beneficio incluye un tope de reintegro de $10.000 por compra y hasta 3 cuotas sin interés.

Además, quienes abonen con tarjetas Mastercard recibirán un 5% de descuento adicional sin tope. Y un 5% extra con un tope de $30.000 por compra, para aquellos clientes que cuenten con tarjetas Signature, Black y Platinum, tanto Visa como Mastercard.

Por último, los días 19 y 20 de ese mes, se ofrecerá en gastronomía un 10% de descuento, con un tope de $10.000 por cliente, exclusivo para las tarjetas Signature, Black y Platinum.

Es importante destacar que, todas las promociones aplican exclusivamente a través de BNA+ MODO escaneando el QR, y seleccionando las tarjetas de crédito.

Para más información: https://semananacion.com.ar/semananacion/diadelpadre2026

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