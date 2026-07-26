Con mucha nieve y pistas habilitadas, así está Las Leñas este domingo

Las últimas nevadas movilizaron a un buen número de turistas al centro de esquí de Las Leñas. Qué pistas están habilitadas y cuánto cuesta el pase por día.

Durante los últimos días, las importantes nevadas registradas en el sur de Mendoza posibilitaron la habilitación de nuevos sectores en Las Leñas Ski Resort, algo que atrae a cientos de turistas que desean disfrutar de un día en la nieve.

Según la última información, para este domingo 26 de julio se registra una temperatura de 5° de máxima y -1° de mínima en la zona, mientras que la ruta se encuentra transitable con precaución y portación de cadenas.

En la base del centro se registra un viento calmo, con visibilidad normal, mientras que en la cumbre la temperatura alcanza los -4°, con un viento de entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar hasta los 70 km/h.

Así está Las Leñas este domingo Así luce el centro de esquí de Las Leñas. Qué pistas se encuentran habilitadas Este domingo 26 de julio, las pistas habilitadas para los visitantes son: