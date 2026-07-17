Qué pasa en Las Leñas: propietarios piden que el complejo esté a pleno después de una nevada histórica

Las Leñas recibió la nieve que esperaba desde hace años . El temporal que azota la cordillera mendocina dejó -hasta el momento- una acumulación histórica en el valle malagüino y generó las condiciones ideales para un arranque de temporada potencialmente extraordinario.

Sin embargo, el complejo todavía no puede capitalizar esa oportunidad: solo dos pistas están operativas, el personal es escaso y el acceso por ruta se encuentra colapsado.

Los propietarios de departamentos, locales comerciales y operadores turísticos que tienen intereses en Las Leñas lanzaron un llamado urgente a las autoridades y a la empresa Valle de las Leñas SA para que actúen con rapidez.

El reclamo apunta a tres frentes: la apertura inmediata de todos los servicios disponibles, mayor presencia de personal del complejo en el terreno y apoyo del Gobierno provincial y del municipio de Malargüe para organizar el tránsito en la ruta. "Se está colapsando por la falta de presencia de policía vial", puntualizó a MDZ el propietario de un departamento.

Hasta el momento, el único pase disponible es el de principiantes, con solo dos pistas habilitadas: Eros y Venus. El motivo por el cual el resto del complejo no puede abrirse de manera inmediata tiene una explicación técnica ya que varios sectores presentan riesgo de avalancha y la nieve necesita estabilizarse antes de que sea seguro habilitarlos. Sin embargo, los propietarios sostienen que el esfuerzo por avanzar en esa dirección debería ser máximo y urgente.

El contexto no podría ser más favorable para el turismo. Las vacaciones de invierno comienzan el lunes en Buenos Aires y Las Leñas se posiciona, tras la nevada, como el único centro de esquí del país en condiciones reales de ofrecer una temporada de primer nivel. La ventana de oportunidad existe, pero se achica con cada día que pasa sin que el complejo opere a pleno.

Las Leñas tapada de nieve. Gentileza

Quienes estuvieron en el lugar en los últimos días describieron una situación llamativa: poca presencia de personal del complejo en un momento en que la demanda podría ser altísima. Los propietarios esperan que eso se revierta en el menor tiempo posible, con el objetivo de atraer la mayor cantidad de visitantes a la provincia y consolidar a Las Leñas como un centro de esquí de referencia a nivel nacional e internacional.