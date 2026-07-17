Rescatan un águila mora en Malargüe: tenía graves lesiones y no podía volar

El llamado de un vecino permitió activar un operativo conjunto para asistir al ave, que ahora recibe atención veterinaria especializada.

Una hembra adulta de águila mora (Geranoaetus melanoleucus) fue rescatada en Malargüe luego de ser encontrada con una marcada incapacidad para volar y graves lesiones en las patas. La intervención comenzó gracias al aviso de un vecino del barrio Procrear, lo que permitió activar un operativo conjunto para asistir al ejemplar y trasladarlo al Ecoparque de Mendoza.

El procedimiento fue coordinado por la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, con la participación de Guardaparques de la zona Sur y efectivos de la Policía Rural del Valle de Uco. Tras el rescate, el ave fue derivada al centro especializado para recibir atención veterinaria y comenzar su evaluación clínica.

Durante la primera revisión, los especialistas confirmaron la gravedad de las lesiones que presentaba el animal, por lo que se puso en marcha un protocolo de atención de urgencia para estabilizar su estado de salud.

Rescataron en Malargüe un águila mora con graves heridas El diagnóstico y el tratamiento “Durante el examen clínico, el equipo veterinario constató que el ejemplar presentaba lesiones traumáticas de gravedad en los miembros pelvianos (patas), con heridas contaminadas que requerían intervención inmediata”, detalló el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet.

Ante este cuadro, el equipo veterinario aplicó un tratamiento integral que incluyó analgésicos y antiinflamatorios para el manejo del dolor, además de antibióticos destinados a prevenir y controlar posibles infecciones. “El águila permanece internada bajo estricta observación veterinaria mientras se realizan estudios complementarios para determinar el origen exacto de las lesiones”, explicó Haudet.