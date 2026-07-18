Qué pasó un día como hoy: las efemérides clave del 18 de julio

La efemérides del 18 de julio están marcadas por hechos históricos de Argentina y el mundo, como el atentado a la AMIA y el nacimiento de Nelson Mandela.

La efeméride más importante del 18 de julio es el aniversario del atentado terrorista a la AMIA. Foto: Télam

El 18 de julio reúne efemérides que marcaron la historia de la Argentina y del mundo. En esta fecha se recuerda un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, además del nacimiento de Nelson Mandela y otros acontecimientos políticos, culturales y deportivos inolvidables.

Entre las principales efemérides del 18 de julio se destaca el nacimiento de Nelson Mandela. A 31 años del atentado a la AMIA, la principal efeméride del 18 de julio El 18 de julio de 1994 un coche bomba explotó frente a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en la Ciudad de Buenos Aires. El atentado provocó la muerte de 85 personas, dejó más de 200 heridos y se convirtió en el mayor ataque terrorista de la historia del país.

Más de tres décadas después, la causa continúa sin condenas por los autores materiales del ataque, que permanece impune.