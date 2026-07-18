Qué pasó un día como hoy: las efemérides clave del 18 de julio
La efemérides del 18 de julio están marcadas por hechos históricos de Argentina y el mundo, como el atentado a la AMIA y el nacimiento de Nelson Mandela.
El 18 de julio reúne efemérides que marcaron la historia de la Argentina y del mundo. En esta fecha se recuerda un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, además del nacimiento de Nelson Mandela y otros acontecimientos políticos, culturales y deportivos inolvidables.
A 31 años del atentado a la AMIA, la principal efeméride del 18 de julio
El 18 de julio de 1994 un coche bomba explotó frente a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en la Ciudad de Buenos Aires. El atentado provocó la muerte de 85 personas, dejó más de 200 heridos y se convirtió en el mayor ataque terrorista de la historia del país.
Más de tres décadas después, la causa continúa sin condenas por los autores materiales del ataque, que permanece impune.
Efemérides del 18 de julio: qué pasó un día como hoy
- 1817: Muere la escritora británica Jane Austen, autora de Orgullo y prejuicio.
- 1896: Se proyectan por primera vez en la Argentina las películas de los hermanos Lumière, en el Teatro Odeón de Buenos Aires.
- 1918: Nace Nelson Mandela, líder sudafricano y Premio Nobel de la Paz.
- 1936: Comienza la Guerra Civil Española tras el levantamiento encabezado por Francisco Franco.
- 1967: Nace el actor estadounidense Vin Diesel.
- 1994: Atentado contra la AMIA en Buenos Aires.
- 2003: Se celebra la primera unión civil entre personas del mismo sexo en la Ciudad de Buenos Aires.
- 2015: Carlos Tevez vuelve a jugar con la camiseta de Boca Juniors tras once años en el exterior.