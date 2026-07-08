Día Mundial de la Alergia: conocé cuáles son las más comunes

Con más del 30% de la población mundial afectada, la alergia se manifiesta con síntomas que varían de leves a graves. Y vos, ¿tenés alguna?

Cada 8 de julio se conmemora el Día Mundial de la Alergia, una jornada impulsada como campaña de educación sanitaria que busca concientizar sobre la prevención de las enfermedades alérgicas y la importancia del diagnóstico temprano. Según la Organización Mundial de la Alergia, más del 30% de la población global padece algún tipo de alergia.

Conocé por qué se producen las alergias La alergia se produce cuando el sistema inmunológico reacciona de forma exagerada ante sustancias que reconoce como extrañas, conocidas como alérgenos. Esta respuesta desencadena reacciones físicas y químicas que pueden manifestarse con síntomas leves como estornudos y picor, o con cuadros graves como dificultades respiratorias o anafilaxia. Las reacciones pueden afectar distintos sistemas del cuerpo: el digestivo, ante alimentos como la leche o el huevo; o el respiratorio, frente a ácaros, polen o picaduras de insectos.

Las reacciones alérgicas pueden variar desde estornudos y erupciones cutáneas hasta dificultades respiratorias y reacciones graves que requieren atención médica inmediata. En sus formas más graves, pueden derivar en anafilaxia, una situación de urgencia médica que pone en riesgo la vida. Por eso, la prevención y la detección temprana son claves para evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Las alergias más comunes: ¿tenés alguna? Entre las enfermedades alérgicas más frecuentes se encuentran el asma, la rinitis, la rinoconjuntivitis, la dermatitis atópica y la celiaquía. Cada una presenta síntomas característicos: congestión nasal, lagrimeo, piel seca con picor o dificultad para respirar, lo que convierte el diagnóstico en un proceso complejo que requiere atención especializada.

El contacto con sustancias inofensivas puede provocar respuestas inflamatorias en el sistema inmunológico, y es fundamental realizar pruebas de alergia para identificar los responsables. Shutterstock En cuanto al tratamiento... En los últimos años, los tratamientos para las alergias han evolucionado significativamente. Actualmente existen opciones como antihistamínicos, corticoides e inmunoterapia, también conocida como vacuna para la alergia, que puede modificar la respuesta del sistema inmune y reducir los síntomas a largo plazo.