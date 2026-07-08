Vacaciones de invierno: la Legislatura de Mendoza tendrá teatro, cine, títeres y música gratis

Las vacaciones de invierno tendrán una nueva propuesta gratuita para disfrutar en familia en Mendoza . Durante dos semanas, la Legislatura provincial se transformará en un gran espacio cultural con funciones de teatro, cine, títeres, música en vivo, muestras artísticas y actividades recreativas destinadas a chicos y grandes.

La iniciativa, denominada "Vacaciones en la Legislatura" , se desarrollará del 6 al 17 de julio, todos los días de 15 a 19, bajo el lema "Este invierno, la magia sucede en la Legis". La programación está pensada tanto para familias mendocinas como para turistas que visiten la provincia durante el receso escolar y propone una alternativa diferente para disfrutar de las tardes sin costo.

La agenda combina clásicos infantiles, propuestas musicales y espectáculos teatrales con un ciclo de cine especialmente seleccionado para el público infantil. Uno de los grandes atractivos será "Cuentos de hoy y de siempre", un espacio cinematográfico que incluirá películas inspiradas en los relatos de los Hermanos Grimm y una selección de obras del reconocido director japonés Hayao Miyazaki.

La legislatura de Mendoza ofrecee actividades gratuitas en vacaciones de invierno para toda la familia.

Las producciones basadas en cuentos tradicionales alemanes se proyectarán con subtítulos y están recomendadas para niños mayores de 10 años o con capacidad de lectura, mientras que las películas del creador de Studio Ghibli llegarán dobladas al español.

Además, el cronograma incluye espectáculos de títeres, obras teatrales y propuestas musicales que recorrerán diferentes historias y personajes de la cultura argentina.

Entre ellas se destacan "Argentinitos", un recorrido musical por distintas regiones del país junto al profesor Ricardo Dimaría, y "San Martín, un héroe de verdad", una experiencia que combina teatro, música y juegos para acercar la figura del Libertador a los más pequeños.

Una muestra para comenzar las vacaciones

La programación comenzará el lunes 6 de julio con la inauguración de la muestra colectiva "Tiempo de Jugar", integrada por producciones de los espacios de arte Dorothee, Integramente, Terracota y el Colegio Esloveno de Mendoza.

La exposición permanecerá abierta durante el ciclo de vacaciones y propone una mirada artística inspirada en el universo de la infancia y el juego.

Qué actividades habrá durante las vacaciones

Entre las propuestas previstas para las dos semanas se encuentran:

• Muestra colectiva "Tiempo de Jugar".

• Ciclo de cine con clásicos de los Hermanos Grimm.

• Películas de Hayao Miyazaki, como Mi vecino Totoro, El increíble castillo vagabundo y Ponyo y el secreto de la sirenita.

• Teatro de títeres con Banda Espuma.

• Obras teatrales como "La Viajera", "El que no escuchó se embroma", "Colores de mi Pueblo" y "¡Leven Anclas!".

• Espectáculos musicales para toda la familia.

Agenda completa

La programación prevista es la siguiente:

Miércoles 8 de julio

• 15.30: San Martín, un héroe de verdad.

Viernes 10 de julio

• 15.30: Clásicos del Rock Nacional, teatro de títeres.

• 17.30: Mi vecino Totoro.

Sábado 11 de julio

• 15.30: El caballito de madera que nada y vuela despegó la suela.

• 17.30: Cenicienta.

Lunes 13 de julio

• 15.30: La Viajera.

• 17.30: El increíble castillo vagabundo.

Martes 14 de julio

• 15.30: Bom Borom Bom Bom.

• 17.30: Ponyo y el secreto de la sirenita.

Miércoles 15 de julio

• 15.30: El que no escuchó se embroma.

• 17.30: La Bella Durmiente.

Jueves 16 de julio

• 15.30: Colores de mi Pueblo.

• 17.30: El sastrecillo valiente.

Viernes 17 de julio

• 15.30: ¡Leven Anclas!.

Una alternativa gratuita para disfrutar en familia

Con entrada libre y gratuita, "Vacaciones en la Legislatura" busca acercar el arte y la cultura a chicos y grandes durante el receso invernal, ofreciendo una programación variada que combina entretenimiento, literatura, música, teatro y cine en uno de los edificios históricos más emblemáticos de Mendoza. Quienes deseen participar solo deberán acercarse a la Legislatura durante los días y horarios previstos para disfrutar de las distintas propuestas.