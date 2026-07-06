Esquiar en Bariloche ya cuesta más que en Europa: cuánto sale un día en Cerro Catedral frente a Chamonix y Aspen

La temporada de nieve, en medio de las vacaciones de invierno, volvió a poner el foco sobre un dato que sorprende, y es que esquiar en Bariloche puede resultar más caro que hacerlo en algunos de los centros de esquí más famosos de Europa, aunque Aspen continúa liderando el ranking.

El caso más llamativo aparece al comparar el precio del pase diario de Cerro Catedral con Chamonix, el histórico destino francés ubicado al pie del Mont Blanc, la montaña más alta de Europa occidental.

Mientras en Bariloche un adulto debe pagar $160.000 por un día de esquí (precio abonando exclusivamente en efectivo), en los Alpes franceses el pase básico (lift pass) cuesta entre 47 y 59,20 euros , una diferencia que ubica al centro argentino por encima de uno de los íconos del esquí europeo.

Uno de los lugares preferidos por los argentinos para esquiar es Cero Catedral.

Cerro Catedral es el mayor dominio esquiable de Argentina y uno de los más importantes de Sudamérica, y con más de 100 kilómetros de pistas y una infraestructura que continúa expandiéndose, sigue siendo un imán para turistas argentinos y extranjeros, especialmente brasileños.

Sin embargo, el fuerte incremento del precio del forfait respecto de temporadas anteriores volvió a instalar el debate sobre cuánto cuesta disfrutar de la nieve.

Bariloche, más caro que un clásico europeo

El pase diario para un adulto en Cerro Catedral tiene un valor de $160.000, equivalente a unos 106 dólares según la referencia utilizada.

A ese gasto pueden sumarse otros costos. El estacionamiento cuesta entre $35.000 y $70.000, mientras que quienes solo quieran subir a la montaña sin esquiar deben pagar $90.000 por el pase para peatones.

El precio del forfait se convirtió así en uno de los aspectos más comentados de la temporada, sobre todo cuando se lo compara con destinos internacionales de enorme prestigio.

Chamonix: esquiar en los Alpes

En Francia, el Pass Chamonix Le Pass tiene un precio que va desde 47 hasta 59,20 euros para un adulto, dependiendo del momento de la temporada. Incluso existen otras modalidades que elevan el valor del ticket, aunque el pase básico continúa ubicándose por debajo del costo que hoy tiene un día de esquí en el Cerro Catedral.

A esos valores debe agregarse, en caso de ser necesario, el alquiler del equipo, cuyo costo ronda entre 40 y 110 euros diarios. Además, la compra anticipada por internet suele ofrecer tarifas más convenientes.

Aspen sigue jugando en otra liga

Un destino donde los precios todavía están muy por encima del resto es Aspen Snowmass, en Colorado, considerado uno de los centros de esquí más lujosos del mundo.

El pase diario para un adulto cuesta entre 254 y 279 dólares, según la demanda y la fecha elegida. El ticket permite acceder a las cuatro montañas que integran el complejo: Aspen Mountain, Aspen Highlands, Buttermilk y Snowmass.

Esta temporada arrancará el 25 de noviembre. Foto: Aspen Snowmass

La diferencia es considerable respecto de Bariloche y Chamonix, aunque quienes compran pases para varios días o reservan con anticipación pueden reducir el costo diario hasta aproximadamente 120 dólares.

La comparación de la temporada de nieve

La comparación de los pases diarios permite observar cómo se ubica el principal establecimiento invernal del país frente a dos de los centros de esquí más reconocidos del mundo.

Cerro Catedral (Bariloche): $160.000 por día (unos 106 dólares con el dólar Blue a $1515).

$160.000 por día (unos con el dólar Blue a $1515). Chamonix (Francia): entre 47 y 59,20 euros por el pase Le Pass.

entre por el pase Le Pass. Aspen Snowmass (Estados Unidos): entre 254 y 279 dólares por día.

Mientras Aspen mantiene su lugar como uno de los destinos más exclusivos y costosos del mundo, la comparación con Chamonix deja un dato llamativo: hoy un esquiador puede pagar menos por deslizarse en uno de los centros más emblemáticos de los Alpes franceses que por hacerlo en Cerro Catedral.

La diferencia no modifica el atractivo de Bariloche como destino invernal, pero sí pone sobre la mesa una realidad que cada temporada gana protagonismo: el costo del forfait se transformó en uno de los principales factores a la hora de decidir dónde esquiar.