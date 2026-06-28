Vacaciones de invierno: cuánto cuesta esquiar en la Patagonia y cuánto sale alojarse

Con la llegada de las vacaciones de invierno , miles de argentinos comienzan a planificar una escapada a la nieve. Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Esquel, El Bolsón y Ushuaia concentran algunos de los centros de esquí más importantes del país, cada uno con características propias, diferentes niveles de infraestructura y una amplia oferta de alojamiento.

Para la temporada 2026, la mayoría de los centros de esquí ya definió sus tarifas y, aunque el precio de los pases diarios presenta diferencias entre un destino y otro, el presupuesto final dependerá también del tipo de hospedaje elegido, el alquiler de equipos, las clases para principiantes y, especialmente, del costo del traslado hasta cada ciudad.

El centro de esquí con mayor superficie esquiable de Sudamérica continúa siendo Cerro Catedra l, ubicado a 19 kilómetros de San Carlos de Bariloche, en Río Negro. Con 1.200 hectáreas, 67 pistas y una infraestructura desarrollada durante más de ocho décadas, recibe cada invierno a visitantes de distintos países y ofrece propuestas tanto para esquiadores experimentados como para quienes buscan disfrutar de la montaña sin practicar deportes de nieve.

En vacaciones de invierno, el Cerro Catedral es uno de los destino más legidos. Foto: Catedral Alta Patagonia.

Para esta temporada, el pase diario para esquiadores fue fijado desde los $160.000, mientras que el acceso peatonal cuesta $90.000. También se comercializa un pase de temporada con un valor de $10 millones destinado a quienes utilizan el complejo durante todo el invierno.

Por su parte, Cerro Perito Moreno , ubicado en las cercanías de El Bolsón, continúa ampliando su infraestructura y suma cada temporada nuevos servicios. El complejo dispone de 25 kilómetros esquiables, 17 pistas y capacidad para recibir alrededor de 2.000 esquiadores por día. Para este invierno, el pase diario para adultos fue establecido en $98.800 y el pase peatonal en $41.496.

Otra de las alternativas tradicionales es La Hoya, en Esquel, provincia de Chubut. Considerado el segundo centro de esquí más antiguo del país, se caracteriza por la orientación de sus laderas, que favorece la conservación de nieve de buena calidad durante gran parte del invierno. Allí, el pase diario para esquiadores cuesta $100.000 y el ascenso peatonal tiene un valor de $20.000.

Foto: Ski La Hoya.

Lo que ofrece Neuquén

En Neuquén, Chapelco mantiene su posición entre los destinos más elegidos por quienes buscan combinar nieve y naturaleza. El centro de esquí, situado a unos 20 kilómetros de San Martín de los Andes, comenzó a desarrollarse en la década de 1960 y hoy cuenta con modernos medios de elevación, pistas para distintos niveles y un entorno dominado por bosques de lengas.

Durante el invierno 2026, el pase diario para esquiar tiene un valor de $160.000, mientras que quienes solo desean ascender para recorrer la montaña como peatones deberán abonar $30.000.

También en Neuquén, Cerro Bayo se consolidó como una opción para quienes buscan una experiencia de montaña a pocos minutos de Villa La Angostura. El complejo ofrece vistas panorámicas sobre el lago Nahuel Huapi y la cordillera, además de pistas para todos los niveles de dificultad. En temporada alta, el pase diario para mayores tiene un costo de $136.500, mientras que el pase peatonal asciende a $75.600.

Foto: @cerro_bayo en Instagram

El centro de esquí más austral del mundo

Más al sur, Cerro Castor vuelve a destacarse por una característica que lo diferencia del resto: es el centro de esquí más austral del mundo. Ubicado a 26 kilómetros de Ushuaia, en Tierra del Fuego, suele extender su temporada hasta fines de septiembre gracias a las bajas temperaturas que permiten conservar la nieve durante más tiempo.

Las tarifas varían según el período del invierno. Entre el 4 de julio y el 25 de septiembre, el pase diario para adultos cuesta $155.000 y para menores $108.000. En el tramo final de la temporada, entre el 26 de septiembre y el 4 de octubre, esos valores descienden a $110.000 y $77.000, respectivamente.

Foto: Cerro Castor

Alojamiento: cuánto cuesta dormir cerca de los centros de esquí

El hospedaje representa uno de los componentes más importantes del presupuesto y los valores cambian de acuerdo con la categoría del establecimiento y la cercanía con las pistas.

En Bariloche, por ejemplo, es posible optar entre alojarse en Villa Catedral, a pocos metros de los medios de elevación, o hacerlo en el centro de la ciudad, donde existe una oferta mucho más amplia de hoteles, departamentos y hosterías. Las tarifas comienzan alrededor de los $70.000 por noche en hostels, mientras que los departamentos y hosterías oscilan entre $150.000 y $350.000. En los hoteles de mayor categoría los valores parten desde los $500.000 por noche.

San Martín de los Andes ofrece un esquema similar. Quienes priorizan los servicios gastronómicos y comerciales suelen hospedarse en la ciudad, mientras que los visitantes que buscan acceder directamente a las pistas eligen la base de Chapelco o el sector Las Pendientes. Allí pueden encontrarse hostels desde $50.000 por noche, departamentos entre $49.000 y $150.000 y hoteles de cuatro estrellas que superan los $300.000.

En Villa La Angostura, la oferta incluye hosterías, cabañas y hoteles de lujo. Los alojamientos más económicos parten de los $70.000 por noche, mientras que los establecimientos de mayor categoría pueden superar los $600.000 diarios durante las semanas de mayor demanda.

En Ushuaia, la mayoría de los turistas se hospeda en el centro de la ciudad y utiliza los servicios de traslado hacia Cerro Castor. También existen resorts ubicados sobre la ruta al centro de esquí y un complejo de cabañas en la base. Los paquetes turísticos con alojamiento y servicios incluidos parten desde los $809.400, mientras que las propuestas premium superan los 2.500 dólares por persona.

En Esquel y El Bolsón, las alternativas suelen resultar más accesibles. En ambos destinos es posible encontrar cabañas, hosterías y hostels con tarifas desde los $50.000 a $80.000 por noche, aunque los hoteles ubicados dentro de los complejos de montaña presentan valores considerablemente superiores.

El traslado también forma parte del presupuesto

Al calcular cuánto cuesta viajar a la nieve durante las vacaciones de invierno, los pases y el alojamiento representan solo una parte del gasto total. A ese presupuesto es necesario sumar el traslado hasta el destino elegido, un costo que varía de acuerdo con la ciudad de origen y el medio de transporte seleccionado.

Quienes viajen en avión deberán contemplar el valor de los pasajes, además de los traslados entre el aeropuerto y el centro de esquí. En cambio, quienes opten por el automóvil tendrán que incorporar al cálculo el gasto en combustible, peajes y, según la distancia, las posibles paradas intermedias. En algunos casos también será necesario considerar el alquiler de equipos de esquí, la contratación de clases para principiantes y otros servicios complementarios que ofrecen los distintos complejos de la Patagonia.