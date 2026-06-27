A días del inicio de las vacaciones de invierno, así luce el centro de esquí Los Puquios

El parque de nieve ya abrió sus puertas con algunos sectores operativos y espera operar a pleno durante las vacaciones de invierno.

El centro de nieve Los Puquios espera con expectativas el inicio de las vacaciones de invierno.

El centro de esquí Los Puquios, ubicado en Puente del Inca, ya abrió sus puertas y comenzó a recibir a mendocinos y turistas que buscan disfrutar de la nieve. A días de que inicien las vacaciones de invierno, el complejo tiene habilitado el Estadio de Trineos, que presenta un promedio de 60 centímetros de nieve compactada y acondicionada para las actividades.

Además, se encuentran en funcionamiento los dos Magic Carpets, que facilitan el acceso al sector de trineos, junto con los servicios de alquiler de equipos e indumentaria, gastronomía, área de picnic y playa de estacionamiento.

Cómo avanzan los trabajos en Los Puquios Mientras tanto, los equipos técnicos continúan trabajando durante las 24 horas en la fabricación y distribución de nieve sobre la Pista Escuela de Esquí y Snowboard, cuya apertura está prevista para los próximos días. Paralelamente, avanza la producción de nieve con el objetivo de habilitar un tercer sector destinado a la práctica de esquí y snowboard antes del inicio de las vacaciones de invierno.