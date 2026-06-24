Vacaciones de invierno: el pueblo bonaerense que seduce con sus alfajores artesanales y edificios coloniales

Con la llegada de las vacaciones de invierno, Rawson invita a descubrir su encanto rural, sus innovadores alfajores artesanales y su rica historia arquitectónica colonial.

Las vacaciones de invierno ya casi llegan y muchos planean escapadas cortas dentro del país. Para quienes buscan una experiencia repleta de dulces y sabores innovadores, les recomendamos Rawson, el pueblo conocido por sus alfajores artesanales.

El pequeño pueblo de 2 mil habitantes se ha convertido en un epicentro gastronómico por albergar la Fiesta Pronvincial del Alfajor Artesanal. El evento convoca a más de 20 productores locales y regionales y es un gran atractivo para decenas de turistas.

En 2017 los habitantes del pueblo buscaban recaudar fondos y generar impacto en la economía local. Por eso, se les ocurrió conovocar a reposteros y pequeños productores del pueblo y de la región para una exposición. La primera edición fue un gran éxito que la exposición se mantuvo y se convirtió en el "pueblo del alfajor".

Los alfajores de Rawson. Archivo Esta golosina cobró protagonismo y se convirtió en un orgullo local que atrae a turistas. Ahora, Rawson es una especie de "laboratorio" donde los productores compiten por lanzar variedades innovadoras que conquisten el paladar de los comensales.

Otras actividades para hacer en el pueblo bonaerense También cuenta con restaurantes de campo con menú de pasos para disfrutar de los ingredientes del lugar, destacando platos como bondiola braseada con miel y pastas caseras tradicionales.