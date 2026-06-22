Más vuelos al caribe brasileño: una aerolinea conectará Ezeiza con Natal y Maceió

El mapa del verano empieza a moverse con varios meses de anticipación y Brasil vuelve a quedar en el centro de la escena. La aerolínea LATAM confirmó una ampliación de su oferta desde Buenos Aires hacia el Caribe brasileño, una región que viene ganando terreno entre los argentinos que buscan playas, clima cálido y vuelos sin escalas.

La novedad llega en un momento de fuerte competencia aerocomercial entre ambos países. Con una demanda turística sostenida y destinos brasileños cada vez más presentes en las búsquedas de vacaciones, la compañía sumará rutas estacionales desde Ezeiza y reforzará conexiones que ya venían funcionando durante la temporada alta.

Entre el 15 de diciembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027, LATAM operará vuelos directos desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia Natal y Maceió. Cada destino contará con tres frecuencias semanales, una señal clara de la apuesta de la aerolínea por captar parte del movimiento turístico que se espera para el verano 2026-2027.

En el caso de Natal, los vuelos desde Buenos Aires están previstos para los jueves, sábados y domingos . Para Maceió, la programación contempla salidas los martes, viernes y domingos. La propuesta apunta a viajeros que buscan evitar escalas y llegar de manera más rápida a dos de los destinos más elegidos del nordeste de Brasil.

Natal, capital de Rio Grande do Norte, combina playas extensas, dunas y una oferta turística asociada al descanso y las excursiones costeras. Maceió, en Alagoas, se consolidó en los últimos años por sus aguas claras, piscinas naturales y una infraestructura hotelera que crece al ritmo de la demanda internacional. Para los argentinos, ambas ciudades aparecen como alternativas a los clásicos del verano brasileño, con el atractivo extra de sumar conectividad directa desde Buenos Aires durante los meses de mayor movimiento.

Recife tendrá más frecuencias durante la temporada

El refuerzo no se limita a las nuevas rutas. LATAM también aumentará su operación hacia Recife, otro punto estratégico del nordeste brasileño. La ruta estacional, que venía con una frecuencia semanal, pasará a contar con cuatro vuelos por semana durante la temporada alta. Las salidas desde Ezeiza están previstas para los lunes, miércoles, jueves y sábados, lo que permitirá mayor flexibilidad para armar viajes de una o dos semanas, escapadas más largas o combinaciones con otros destinos de Pernambuco.

Recife se convirtió en una puerta de entrada relevante para quienes quieren recorrer Porto de Galinhas, Maragogi y otras playas del nordeste. La mejora en las frecuencias facilita no solo el turismo tradicional, sino también los viajes combinados dentro de Brasil. En un mercado donde la disponibilidad aérea suele definir precios y decisiones de compra, sumar más vuelos directos puede impactar tanto en la planificación de los pasajeros como en el trabajo de agencias y operadores turísticos.

Brasil se prepara para otro verano fuerte

La expansión de LATAM se completa con la continuidad de los vuelos diarios entre Buenos Aires y Florianópolis durante toda la temporada, desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027. A eso se suma la operación regular hacia Río de Janeiro, con servicios desde Aeroparque y Ezeiza. Con este esquema, la compañía buscará cubrir distintos perfiles de viajeros: quienes eligen el sur brasileño por cercanía y tradición, quienes apuntan a Río por su oferta urbana y de playa, y quienes empiezan a mirar con más fuerza al nordeste.

La decisión también acompaña una tendencia más amplia. Brasil sigue siendo uno de los destinos internacionales más buscados por los argentinos, especialmente en verano. La cercanía, la variedad de playas, la posibilidad de pagar paquetes en cuotas y la ampliación de rutas directas ayudan a sostener ese interés. En paralelo, la mayor competencia entre aerolíneas empuja a las compañías a anticipar sus anuncios y fortalecer la oferta antes de que comience la temporada de reservas fuertes.

Para los viajeros, la recomendación es seguir de cerca la apertura de venta de los nuevos vuelos y comparar tarifas con anticipación. En temporada alta, los precios suelen moverse rápido y la disponibilidad en fechas clave puede agotarse con meses de margen. Con Natal, Maceió, Recife, Florianópolis y Río de Janeiro dentro del mapa operativo, LATAM refuerza su presencia en uno de los corredores turísticos más activos de Sudamérica y deja planteado un verano con más opciones directas para volar desde Buenos Aires a Brasil.