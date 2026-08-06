Siete costumbres japonesas de limpieza que cambiarán tu casa

Japón destaca por sus hábitos de limpieza diarios orientados a prevenir enfermedades . Incorporar estas costumbres en tu rutina mejora el bienestar de toda la familia.

Dejar el calzado en la entrada evita meter suciedad a la vivienda. Las suelas acumulan miles de bacterias que ensucian los suelos que pisas a diario.

Bajar la tapa del inodoro antes de tirar la cadena detiene los gérmenes. Este gesto impide que el agua disperse partículas invisibles por todo el baño.

Ducharse antes de entrar a la tina mantiene el agua de baño limpia. El agua caliente sirve para relajar el cuerpo y no para retirar el sudor.

Lavar las manos con paciencia elimina los virus más peligrosos de la piel. Frotar con jabón durante veinte segundos garantiza una desinfección total y profunda.

Evitar sonarse la nariz en público demuestra respeto hacia los demás presentes. En Japón prefieren secar el fluido sin hacer ruidos molestos ante otras personas.

No lavar el pollo crudo evita que el agua salpique bacterias peligrosas. La cocción a buena temperatura se encarga de eliminar todos los riesgos en la carne.

Limpiar la pantalla del teléfono elimina los restos de grasa y suciedad acumulada. Pasar un paño suave previene la entrada de bacterias a la cara y las manos.