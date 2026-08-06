Comer una zanahoria al día: por qué trae grandes beneficios para la salud

La zanahoria oculta un poder enorme para el organismo y tu salud . Sumarlo a tu dieta diaria aporta nutrientes clave sin aportar calorías de más.

La zanahoria contiene gran cantidad de betacaroteno, un antioxidante natural. El cuerpo transforma este compuesto en vitamina A según sus necesidades.

Las zanahorias son una fuente de nutrientes. Foto: Archivo

Esta vitamina resulta vital para mantener una vista sana y fuerte. Ayuda a prevenir la fatiga ocular y protege la salud de la retina.

La fibra soluble que aporta ayuda a regular el tránsito intestinal. Comerla cruda estimula la buena digestión y reduce la inflamación abdominal.

Este tipo de fibra también ayuda a controlar los niveles de colesterol. Su consumo diario mantiene el corazón protegido contra problemas mayores.

EL jugo de zanahoria y alfalfa aporta diversos nutrientes al organismo Foto: Shutterstock

Piel

Los compuestos de la zanahoria cuidan la piel desde el interior. Ayudan a reparar tejidos dañados y aportan un brillo fresco y radiante.

Su contenido de potasio colabora en el control de la presión arterial. Este mineral equilibra los líquidos y relaja las paredes de los vasos.

Las defensas del cuerpo se fortalecen con su aporte de vitamina C. El sistema inmune responde mejor ante virus y bacterias del ambiente.

Masticarla cruda favorece la limpieza de la boca y dientes. Estimula la producción de saliva y elimina restos de comida atrapados.