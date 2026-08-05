Acción y persecución pura: la película de Netflix que dura menos de dos horas

Esta es la película de acción en Netflix que debes ver. Una película policiaca con un ritmo tremendo.

“Sin respiro” está llena de suspenso y persecuciones. Esta película de Netflix mantiene la tensión en todo momento sin dar pausa al espectador.

Una historia policiaca donde cada segundo cuenta para sobrevivir La historia sigue a un policía corrupto que comete un atropello mortal en la noche. Para evitar la cárcel decide ocultar el cuerpo dentro del ataúd de su propia madre fallecida.

El plan parece salir bien hasta que un testigo misterioso llama a su teléfono celular. Este sujeto conoce cada detalle del crimen y comienza a chantajearlo.