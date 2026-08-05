Netflix: la serie brasileña de ciencia ficción ideal para maratonear este fin de semana

Años después de su estreno, esta serie de Netflix se consolida como una opción intrigante con su trama distópica.

Entre las series de ciencia ficción disponibles en Netflix hay una producción brasileña que, a pesar de haberse estrenado hace varios años, continúa atrapando a quienes buscan una historia diferente. Actualmente se encuentra algo escondida en el catálogo pero disponible: se trata de 3%.

La serie cuenta con cuatro temporadas y es ideal para los amantes de las producciones llenas de tensión. La historia plantea un mundo dividido entre quienes viven en una situación de extrema precariedad y una pequeña élite que habita un lugar conocido como "el Maralto", un paraíso donde solo accede el 3% de los aspirantes.

De qué trata 3 % La sinopsis oficial de Netflix resume la historia de la siguiente manera: "En un futuro donde un grupo élite vive en el paraíso alejado de los abarrotados suburbios, solo el tres por ciento tiene una chance de salvarse de la miseria".

Cada año, los jóvenes que cumplen 20 años participan de un exigente proceso de selección para intentar llegar al Maralto. Sin embargo, las pruebas no solo ponen a prueba su inteligencia y capacidad física, sino también su ética, sus valores y las decisiones que están dispuestos a tomar para cambiar su destino.

La serie cuenta con cuatro temporadas. Foto: Netflix El elenco de la serie La producción fue creada por Pedro Aguilera y cuenta con un elenco encabezado por: