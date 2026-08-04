La historia real detrás de este misterio de Netflix es perturbadora

El caso real que estremeció a miles por las revelaciones de una foto antigua. Un documental perturbador en Netflix.

"La chica de la foto" es escalofriante. Este documental de Netflix es tan perturbador porque expone una red de identidades falsas, abusos y crímenes reales que superan cualquier ficción.

Netflix: la oscura verdad detrás de un misterio sin resolver La historia inicia cuando encuentran a una joven moribunda a la orilla de una carretera. Su trágico final deja tras de sí a un hijo pequeño y a un hombre mayor.

Aquel sujeto asegura ser el marido de la víctima, pero las sospechas crecen rápido entre las autoridades. La investigación inicial revela que la identidad de la mujer era totalmente falsa.

El equipo policial descubre que el supuesto esposo la había criado desde niña como su propia hija. La manipulación extrema mantuvo el secreto oculto ante los ojos de todos durante años.