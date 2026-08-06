Poda del limonero a fines de invierno: guía paso a paso y beneficios
La poda a fines de invierno es clave para estimular la producción de limones y controlar el tamaño del limonero.
El limonero es uno de los frutales más elegidos para el jardín por la nobleza de sus frutos. Aunque es una planta resistente que no necesita muchos cuidados, para una producción constante de limones, los especialistas en jardinería recomiendan una poda a fines de invierno.
Por qué se recomienda podar el limonero a fines de invierno
El final del invierno es el momento propicio porque el árbol se encuentra aún en un período de reposo vegetativo, pero las heladas más fuertes ya han comenzado a ceder. Esto reduce el riesgo de que el frío queme los cortes recientes y permite que la planta destine toda su energía primaveral a la cicatrización y a la brotación de nuevas ramas.
Beneficios de la poda
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Mayor entrada de luz y aire: al despejar el centro de la copa, el sol penetra mejor en todas las áreas.
Estímulo a la producción: se elimina el follaje improductivo para que los nutrientes se concentren en la formación de flores.
Control de tamaño y forma: permite mantener un volumen equilibrado.
Paso a paso: cómo realizar la poda de forma correcta
El primer paso es desinfectar las tijeras de podar para evitar la transmisión de enfermedades entre las plantas. Después, hay que retirar las ramas secas, dañadas o enfermas y eliminar los chupones, esos brotes de color verde claro que consumen energía pero no producen frutos. Por último, se recomienda realizar cortes limpios y en diagonal para favorecer una mejor cicatrización.