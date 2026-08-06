Poda del limonero a fines de invierno: guía paso a paso y beneficios

La poda a fines de invierno es clave para estimular la producción de limones y controlar el tamaño del limonero.

La poda del limonero ayuda a mejorar la producción de frutos y mantener el árbol saludable. Foto: Shutterstock

El limonero es uno de los frutales más elegidos para el jardín por la nobleza de sus frutos. Aunque es una planta resistente que no necesita muchos cuidados, para una producción constante de limones, los especialistas en jardinería recomiendan una poda a fines de invierno.

Por qué se recomienda podar el limonero a fines de invierno El final del invierno es el momento propicio porque el árbol se encuentra aún en un período de reposo vegetativo, pero las heladas más fuertes ya han comenzado a ceder. Esto reduce el riesgo de que el frío queme los cortes recientes y permite que la planta destine toda su energía primaveral a la cicatrización y a la brotación de nuevas ramas.