Según el calendario lunar, este es el día ideal para abonar el limonero en agosto

Nutrir un limonero o un árbol frutal va mucho más allá de sumar nutrientes al azar. Se trata de una práctica clave de jardinería orientada a potenciar el crecimiento y garantizar cosechas de frutos grandes y sabrosos.

Para maximizar el esfuerzo, los entusiastas de la huerta suelen apelar al calendario lunar con el fin de identificar el momento exacto en que la planta asimila mejor los fertilizantes.

De acuerdo con este ciclo, el 28 de agosto se posiciona como la fecha más propicia del mes para realizar esta tarea. El fundamento detrás de esta elección radica en la llegada de la Luna llena a esa altura del período, un fenómeno que moviliza la savia y estimula la actividad subterránea.

Durante esta fase, el sistema radicular incrementa su capacidad de absorción , permitiendo que los minerales y componentes del abono ingresen con una eficiencia superior.

Este proceso fortalece la estructura vegetal y deja al árbol en óptimas condiciones para encarar las subsiguientes etapas de floración y fructificación.

De todas maneras, los expertos advierten que el éxito de la fertilización también depende del estado físico del terreno: la tierra debe contar con una humedad moderada que facilite la distribución de los nutrientes, evitando extremos de sequía o anegamiento que bloqueen el proceso.

Claves para una correcta aplicación

El fertilizante debe esparcirse de forma uniforme alrededor de la proyección de la copa, abarcando el área donde se extienden las raíces y evitando el contacto directo con el tronco.

Una vez colocado el abono, es importante realizar un riego moderado para disolver los compuestos e integrarlos de manera óptima con la tierra, facilitando su descenso hacia el sistema radicular.