Si tenés un limonero en el jardín, no cometas este error que atrae plagas a tu casa

Para evitar la proliferación de plagas en tu jardín, es fundamental cosechar los limones a tiempo y mantener una limpieza constante del suelo.

Tener un limonero en el patio es una excelente oportunidad para disfrutar de fruta fresca en casa. Aunque son resistentes, muchos suelen cometer una falla recurrente que pone en riesgo la salud del árbol y de todo el jardín: dejar los limones maduros tirados en el suelo o colgados en las ramas durante demasiado tiempo.

Un imán para insectos, hongos y roedores Cuando los limones caen al suelo y empiezan a descomponerse, desprenden azúcares y jugos que funcionan como un cebo perfecto para moscas de la fruta, avispas y colonias de hormigas. Además, la humedad que genera la fruta en descomposición en contacto con la tierra o el césped atrae roedores.

Por otro lado, la fruta en descomposición libera esporas de hongos (como el Penicillium o la fumagina) que se propagan rápidamente con el viento y la lluvia, infectando las raíces, el tronco y las hojas sanas del árbol.

El consejo de los que saben. Fuente: IA Gemini. Frena el desarrollo y la producción de la planta Dejar los limones viejos en las ramas también perjudica el crecimiento del limonero. Al no cosechar la fruta a tiempo, el árbol continúa enviando nutrientes y energía a un fruto que ya cumplió su ciclo, en lugar de destinar esos recursos a desarrollar nuevos brotes, flores o la siguiente camada de limones.