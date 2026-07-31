Si tenés un limonero en el jardín, no cometas este error que atrae plagas a tu casa
Para evitar la proliferación de plagas en tu jardín, es fundamental cosechar los limones a tiempo y mantener una limpieza constante del suelo.
Tener un limonero en el patio es una excelente oportunidad para disfrutar de fruta fresca en casa. Aunque son resistentes, muchos suelen cometer una falla recurrente que pone en riesgo la salud del árbol y de todo el jardín: dejar los limones maduros tirados en el suelo o colgados en las ramas durante demasiado tiempo.
Un imán para insectos, hongos y roedores
Cuando los limones caen al suelo y empiezan a descomponerse, desprenden azúcares y jugos que funcionan como un cebo perfecto para moscas de la fruta, avispas y colonias de hormigas. Además, la humedad que genera la fruta en descomposición en contacto con la tierra o el césped atrae roedores.
Por otro lado, la fruta en descomposición libera esporas de hongos (como el Penicillium o la fumagina) que se propagan rápidamente con el viento y la lluvia, infectando las raíces, el tronco y las hojas sanas del árbol.
Frena el desarrollo y la producción de la planta
Dejar los limones viejos en las ramas también perjudica el crecimiento del limonero. Al no cosechar la fruta a tiempo, el árbol continúa enviando nutrientes y energía a un fruto que ya cumplió su ciclo, en lugar de destinar esos recursos a desarrollar nuevos brotes, flores o la siguiente camada de limones.
Cómo evitar el problema y cuidar el limonero
Para mantener la planta sana y el jardín libre de visitantes indeseados, los especialistas recomiendan seguir unos pasos muy sencillos. Realizar una limpieza frecuente del suelo, cosechar los frutos a tiempo y descartar correctamente la fruta podrida o con hongos es fundamental para evitar la propagación de esporas y plagas en el resto del jardín.