Las plantas que hay que podar en agosto para que estallen de flores en primavera

Para que las plantas estallen de flores en primavera, es fundamental realizar una poda estratégica de algunas especies del jardín.

El calendario de jardinería marca momentos clave para asegurar la vitalidad del jardín. Durante el mes de agosto, la poda estratégica de tres especies emblemáticas permite preparar el terreno para una primavera deslumbrante. Hay tres plantas que necesitan poda.

Plantas que hay que podar Una de ellas es la lavanda. Para incentivar un follaje tupido y floraciones abundantes, se sugiere retirar los tallos secos y recortar un tercio del brote más reciente. Es fundamental evitar los cortes en la madera vieja, ya que esta zona presenta dificultades para rebrotar.

El rosal es una de las plantas que necesita una poda. Fuente: Shutterstock. También hay que podar el jazmín. Enfocarse en limpiar la planta retirando las ramas enfermas, cruzadas o débiles. Esto no solo mejora la ventilación interna y la estética de la trepadora, sino que ayuda a concentrar los nutrientes en los brotes primaverales para intensificar su aroma.

En tanto, los rosales requieren una intervención orientada a airear el arbusto. Los cortes deben realizarse en ángulo por encima de las yemas externas, eliminando la madera vieja para fomentar una estructura abierta y resistente.