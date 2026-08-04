Recomendado: para qué sirve pintar con cal el tronco del limonero

El tronco blanqueado del limonero es una estampa clásica en patios y huertas. Esta técnica de jardinería cumple una función fundamental para preservar la salud de los ejemplares. Pintar con cal hidratada crea un escudo físico que resguarda el árbol .

El pintado con cal hidratada crea un escudo físico sobre la corteza que resguarda al árbol de los factores ambientales más agresivos y previene la aparición de enfermedades.e

Para entender mejor, el tono blanco refleja la radiación solar directa. Esto evita que la corteza sufra sobrecalentamiento en verano y amortigua los choques térmicos entre las jornadas calurosas y las heladas nocturnas, previniendo grietas o fisuras.

Además, sirve como una barrera contra insectos y hongos . Aunque no sustituye a un tratamiento fitosanitario específico, la capa calcárea dificulta el ascenso de plagas trepadoras. Además, al mantener la superficie libre de heridas, bloquea el ingreso de esporas fúngicas y bacterias.

Este método resulta particularmente útil en árboles jóvenes o cítricos plantados en zonas expuestas a pleno sol, donde la corteza aún es fina y vulnerable.

La aplicación conviene realizarla a fines del invierno o principios de la primavera, justo antes de que el árbol comience su fase de crecimiento más intensa.

Paso a paso

Cepillar el tronco con un cepillo de cerdas blandas para quitar restos de tierra, musgo o corteza desprendida. Diluir cal hidratada en agua hasta conseguir una textura fluida y homogénea, similar a la de una pintura ligera.

Luego pintar con brocha desde el nivel del suelo hasta el nacimiento de las ramas principales.