Recomendado: para qué sirve pintar con cal el tronco del limonero
La aplicación de cal hidratada en el tronco del limonero se recomienda a fines del invierno o principios de la primavera para resguardar el árbol.
El tronco blanqueado del limonero es una estampa clásica en patios y huertas. Esta técnica de jardinería cumple una función fundamental para preservar la salud de los ejemplares. Pintar con cal hidratada crea un escudo físico que resguarda el árbol.
Truco para el limonero
El pintado con cal hidratada crea un escudo físico sobre la corteza que resguarda al árbol de los factores ambientales más agresivos y previene la aparición de enfermedades.e
Para entender mejor, el tono blanco refleja la radiación solar directa. Esto evita que la corteza sufra sobrecalentamiento en verano y amortigua los choques térmicos entre las jornadas calurosas y las heladas nocturnas, previniendo grietas o fisuras.
Además, sirve como una barrera contra insectos y hongos. Aunque no sustituye a un tratamiento fitosanitario específico, la capa calcárea dificulta el ascenso de plagas trepadoras. Además, al mantener la superficie libre de heridas, bloquea el ingreso de esporas fúngicas y bacterias.
Este método resulta particularmente útil en árboles jóvenes o cítricos plantados en zonas expuestas a pleno sol, donde la corteza aún es fina y vulnerable.
La aplicación conviene realizarla a fines del invierno o principios de la primavera, justo antes de que el árbol comience su fase de crecimiento más intensa.
Paso a paso
Cepillar el tronco con un cepillo de cerdas blandas para quitar restos de tierra, musgo o corteza desprendida. Diluir cal hidratada en agua hasta conseguir una textura fluida y homogénea, similar a la de una pintura ligera.
Luego pintar con brocha desde el nivel del suelo hasta el nacimiento de las ramas principales.