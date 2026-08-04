Bicarbonato de sodio en el inodoro: el truco casero para combatir la humedad y los malos olores

En el ámbito de la limpieza del hogar, el bicarbonato de sodio es un aliado imprescindible. Su capacidad para neutralizar el hedor y refrescar los espacios lo ubica entre las opciones preferidas para el mantenimiento diario.

Espolvorear este polvo alrededor del inodoro es un recurso práctico para atacar dos problemas comunes del baño : la acumulación de humedad y las fragancias desagradables.

Bicarbonato de sodio, aliado de la limpieza. Fuente: Shutterstock.

Al actuar como un desodorizante natural, ayuda a conservar la zona seca, previene la concentración de hedor e incluso afloja la suciedad adherida, facilitando el aseo.

Primero hay que distribuir una capa delgada de bicarbonato de sodio rodeando la base del inodoro. Dejar actuar durante unas horas para que absorba la humedad y los olores.

Luego limpiar el exceso con un paño o una escoba pequeña. Aplicar nuevamente cada vez que se considere necesario reforzar la limpieza.

Beneficios

A diferencia de los aromatizantes comerciales, no deja fragancias empalagosas ni intensas. Además, es un ingrediente económico, fácil de conseguir y habitualmente presente en la despensa.

Este producto reduce la dependencia de limpiadores corrosivos o agresivos y no requiere procedimientos complejos ni herramientas especiales.