Cazzu en Netflix con este drama que conmueve a todos

La emotiva película con Cazzu en Netflix que te hará reflexionar sobre el duelo. Un drama argentino.

“Risa y la cabina del viento” es la película dramática de Netflix con Cazzu. Trata sobre el duelo infantil y muestra una faceta actoral sorprendente de la cantante de trap argentina.

Un drama conmovedor sobre la pérdida, la fe y la sanación familiar La trama sigue la vida de Risa, una niña de diez años que sufre tras la repentina desaparición de su padre. La pequeña intenta mantener la esperanza viva mientras su entorno adulto enfrenta la tristeza de la ausencia.

Un día encuentra una vieja cabina telefónica fuera de servicio colocada sobre una colina solitaria. En ese lugar se expresa. El viento lleva sus pensamientos y transforma esa llamada simbólica en una herramienta de sanación interior.