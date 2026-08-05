La serie con 8 capítulos sobre citas para encontrar el amor verdadero que desembarcó en Netflix
Luego de una pésima reputación, Harry busca una compañera para compartir su vida. El reality show con 20 participantes acaba de llegar a Netflix y estrenará su último capítulo pronto.
Una esposa para Harry (cuyo título original es Let's Marry Harry) es el nuevo reality show de citas que acaba de desembarcar en el catálogo de Netflix. El formato está protagonizado por la famosa estrella de la televisión Harry Jowsey, conocido internacionalmente por sus apariciones en producciones como Jugando con fuego y La pareja perfecta.
En esta oportunidad, Jowsey busca dejar atrás sus años de soltería mediática para entablar una relación estable y llegar al altar. Para lograrlo, un total de 20 mujeres compiten para ganarse su corazón y convertirse en su prometida. Durante el proceso, el protagonista cuenta con el consejo de la reconocida creadora de contenido Alex Cooper y de sus mejores amigos, quienes juegan un rol clave ayudándolo a filtrar a las candidatas y tomar las decisiones más difíciles.
La serie consta de 8 episodios con una estrategia de estreno dividida: los primeros 7 capítulos ya se encuentran disponibles en la plataforma, mientras que el desenlace final llegará el 12 de agosto para revelar la decisión definitiva del protagonista.
Los detalles sobre las participantes de la serie
Las participantes fueron seleccionadas minuciosamente a través de un casting en distintas regiones de Estados Unidos. La producción buscó reunir perfiles con pasiones, profesiones y personalidades variadas que pongan a prueba la reputación de playboy inmaduro que persigue a Harry desde sus participaciones anteriores.
Entre las principales competidoras se destacan:
Lauren: Enfermera y exparticipante de la temporada de Joey Graziadei en The Bachelor.
Amber Mozo: Fotógrafa de viajes nacida en Oahu (Hawái), divorciada y con un perfil muy independiente.
Mya Benway: Empresaria y creadora de contenido de Arizona, dueña de su propia marca de indumentaria.
Charlie Hare: Emprendedora digital y generadora de contenido radicada en Dallas, Texas.
Emily Stone: Enfermera estética de Milwaukee que dejó en claro que no cree en las citas casuales.
Elli Schryver: Exejecutiva de ventas en Arizona, actualmente dedicada a viajar.
Juliana Melchor: Gerente de cuentas en la industria petrolera de Texas.
Maya Avery: Empresaria de Nueva York y dueña de una agencia de representación de talentos.
Abigail Easterling: Esteticista médica procedente de Luisiana.
Dannelle Davidson: Camarera de cócteles en Las Vegas.
Debralee Tomberlin: Especialista en ventas de dispositivos médicos en Carolina del Norte.
Rickiyah “Kiki” McGrady: Reclutadora del área de salud y graduada en psicología en California.
Shaine Hinson: Vendedora médica que divide su rutina entre Alaska y California.