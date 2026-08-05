La serie con 8 capítulos sobre citas para encontrar el amor verdadero que desembarcó en Netflix

Luego de una pésima reputación, Harry busca una compañera para compartir su vida. El reality show con 20 participantes acaba de llegar a Netflix y estrenará su último capítulo pronto.

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Para Harry el amor es una tarea pendiente y este reality lo acerca a su meta.

Una esposa para Harry (cuyo título original es Let's Marry Harry) es el nuevo reality show de citas que acaba de desembarcar en el catálogo de Netflix. El formato está protagonizado por la famosa estrella de la televisión Harry Jowsey, conocido internacionalmente por sus apariciones en producciones como Jugando con fuego y La pareja perfecta.

En esta oportunidad, Jowsey busca dejar atrás sus años de soltería mediática para entablar una relación estable y llegar al altar. Para lograrlo, un total de 20 mujeres compiten para ganarse su corazón y convertirse en su prometida. Durante el proceso, el protagonista cuenta con el consejo de la reconocida creadora de contenido Alex Cooper y de sus mejores amigos, quienes juegan un rol clave ayudándolo a filtrar a las candidatas y tomar las decisiones más difíciles.

La serie consta de 8 episodios con una estrategia de estreno dividida: los primeros 7 capítulos ya se encuentran disponibles en la plataforma, mientras que el desenlace final llegará el 12 de agosto para revelar la decisión definitiva del protagonista.

La serie llega con solo 8 capítulos: 7 de ellos ya están disponibles. Netflix Los detalles sobre las participantes de la serie Las participantes fueron seleccionadas minuciosamente a través de un casting en distintas regiones de Estados Unidos. La producción buscó reunir perfiles con pasiones, profesiones y personalidades variadas que pongan a prueba la reputación de playboy inmaduro que persigue a Harry desde sus participaciones anteriores.

Entre las principales competidoras se destacan: