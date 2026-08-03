Una low cost confirmó más vuelos entre Argentina con el Caribe

La aerolínea de ultra bajo costo Jetsmart ampliará su red de rutas en Sudamérica con el lanzamiento de vuelos regulares entre Buenos Aires y Medellín a partir del 12 de noviembre, una operación que permitirá a los pasajeros argentinos conectar, a través de Colombia, con Punta Cana, además de Cartagena, Santa Marta y San Andrés.

La nueva ruta contará con cinco frecuencias semanales entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, y el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Medellín.

Según informó la aerolínea, los boletos ya están disponibles en sus canales oficiales con tarifas promocionales desde US$219 por trayecto, impuestos y tasas incluidos.

Más allá de enlazar dos importantes ciudades sudamericanas, la compañía busca convertir a Medellín en un punto de conexión p ara ampliar el acceso desde Argentina hacia algunos de los principales destinos turísticos del Caribe y Colombia.

Entre ellos figura Punta Cana, uno de los mercados internacionales con mayor demanda para los viajeros argentinos.

La operación también facilitará el flujo de pasajeros en sentido contrario, permitiendo que viajeros procedentes de Medellín accedan, vía Buenos Aires, a distintos destinos dentro de Argentina.

"Argentina continúa siendo uno de los mercados más importantes para el crecimiento de JetSMART. Nuestro objetivo es seguir ampliando las alternativas de viaje para nuestros pasajeros, conectando cada vez más ciudades de Sudamérica con una propuesta basada en eficiencia, innovación y tarifas accesibles", afirmó Gonzalo Pérez Corral, country manager de Jetsmart en Argentina.

La apertura de esta conexión fue valorada por ProColombia, entidad encargada de la promoción internacional del turismo, las exportaciones y la inversión en ese país.

Su presidenta, Carmen Caballero, destacó que el nuevo enlace contribuirá a fortalecer el intercambio turístico y de negocios entre Colombia y Argentina, al tiempo que impulsará la llegada de visitantes interesados en la oferta cultural, gastronómica y de naturaleza de Medellín y la región andina.

La compañía prevé cerrar la temporada de verano de 2027 con 23 aeronaves en operación dentro de su filial argentina, de las cuales 10 serán Airbus A321neo, lo que permitirá incrementar la capacidad de asientos y respaldar su estrategia de expansión en la región.