Mendoza confirmó más vuelos a un destino internacional soñado para las vacaciones

Mendoza anunció que fortalece su conectividad aérea internacional con nuevas frecuencias de Copa Airlines hacia Panamá. Los detalles de los nuevos vuelos.

A partir de octubre, Copa Airlines incrementará de 7 a 9 sus vuelos semanales entre Mendoza y Ciudad de Panamá. La mayor conectividad amplía las posibilidades de llegada de turistas desde todo el continente y consolida el posicionamiento internacional del destino.

Mendoza continúa fortaleciendo su conectividad aérea internacional con la incorporación de nuevas frecuencias de Copa Airlines, una medida que representa un paso más en la estrategia de posicionamiento de la provincia como uno de los principales destinos turísticos de América Latina.

El anuncio de Mendoza para sumar más vuelos a Panamá Desde octubre, la compañía aérea incrementará sus operaciones desde el Aeropuerto Internacional El Plumerillo hacia el Hub de las Américas, en Ciudad de Panamá, pasando de siete a nueve vuelos semanales. Este aumento del 28 % en la oferta permitirá mejorar las opciones de viaje y facilitar el acceso de visitantes provenientes de más de 80 destinos de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

La conectividad aérea es uno de los factores más importantes para el desarrollo del turismo. Más vuelos significan más posibilidades de llegar a Mendoza, mejores combinaciones horarias y una mayor competitividad del destino frente a otros mercados internacionales. Además de favorecer el turismo receptivo, el incremento de frecuencias fortalece el intercambio comercial, la realización de congresos y eventos y la llegada de inversiones.

La incorporación de dos nuevas frecuencias semanales permitirá ofrecer horarios más convenientes y mejores tiempos de conexión hacia más de 80 destinos internacionales, facilitando además una experiencia de viaje más ágil para los pasajeros, quienes podrán realizar conexiones a través del Hub de las Américas con el equipaje despachado hasta el destino final.