Cortes de agua en el Gran Mendoza: las zonas afectadas por la maniobra en Potrerillos

El mantenimiento del descargador de fondo del dique Potrerillos podría generar inconvenientes en el suministro de agua en varios departamentos.

La apertura del descargador de fondo obligó a Aguas Mendocinas a emitir una advertencia para usuarios del Área Metropolitana.

La maniobra de mantenimiento que realizará la Dirección de Hidráulica este sábado 1 de agosto desde las 8.00 en el descargador de fondo del dique Potrerillos no solo provocará un aumento del caudal del río Mendoza. Aguas Mendocinas informó que el operativo también podría afectar los procesos de producción de agua potable en varias plantas potabilizadoras, por lo que algunos sectores del Área Metropolitana podrían registrar inconvenientes en el servicio.

Según explicó la empresa, las tareas podrían impactar en el funcionamiento de los establecimientos potabilizadores Luján I y II, Alto Godoy y Benegas. Como consecuencia, podría haber baja presión o inconvenientes temporales en el suministro de agua potable en distintos departamentos del Gran Mendoza.

Las zonas que podrían verse alcanzadas son las secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° de Ciudad, además del barrio La Favorita. En Godoy Cruz, el aviso comprende Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y la zona oeste.

Los departamentos alcanzados por la advertencia En Guaymallén, las áreas que podrían verse afectadas son Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, San Francisco del Monte, San José, Pedro Molina y Belgrano. En tanto, en Las Heras la advertencia alcanza a las zonas centro, oeste y noroeste.

Para Luján de Cuyo, Aguas Mendocinas incluyó a La Puntilla y Carrodilla, mientras que en Maipú el sector señalado es Coquimbito. La empresa aclaró que se trata de zonas donde el servicio podría verse afectado mientras se desarrolla la maniobra.