Agua turbia y posibles cortes por maniobras en el dique Potrerillos: las zonas afectadas

Las autoridades provinciales brindaron más detalles sobre la apertura del descargador de fondo del dique Potrerillos , una maniobra programada para este sábado 1 de agosto desde las 8.00. Aunque la operación durará alrededor de una hora y media, insistieron en que el aumento del caudal del río Mendoza se extenderá durante varias horas mientras el agua avance aguas abajo, por lo que recomendaron no acercarse a sus márgenes ni ingresar al cauce. Además, desde Aysam puntualizaron que podría haber problemas con el suministro del servicio en el Gran Mendoza.

El director de Hidráulica, Pablo Rodríguez, explicó que se trata de una maniobra que se realiza todos los años y que está contemplada en el Manual de Operaciones de Seguridad de la presa. El objetivo es desalojar los sedimentos que se acumulan frente al descargador de fondo para comprobar que la compuerta funcione correctamente y garantizar que pueda utilizarse sin inconvenientes ante una eventual emergencia.

Durante la apertura se liberará un caudal cercano a los 250 metros cúbicos por segundo, superior al que normalmente circula por el río. Rodríguez señaló que, además de evitar acercarse al cauce, los vecinos deben tener en cuenta que podría registrarse agua más turbia de lo habitual en el sistema de distribución de agua potable , ya que las tomas provienen directamente del río Mendoza .

Por su parte, el director provincial de Defensa Civil, Daniel Burrieza, remarcó que el riesgo no se limita al momento de la apertura del descargador. Explicó que, si bien la maniobra dura aproximadamente 90 minutos, el agua demora varias horas en recorrer todo el río Mendoza, desde Potrerillos hasta sectores ubicados más allá de Maipú.

En ese sentido, pidió que durante toda la jornada del sábado no haya personas dentro del lecho del río. La recomendación alcanza tanto a quienes realizan actividades recreativas como a quienes ingresan para extraer áridos, piedras o ripio, ya que el incremento del caudal puede sorprenderlos mientras trabajan.

Burrieza también confirmó que habrá un operativo de seguridad para recorrer el curso del río y advertir sobre el avance del agua. Además, reconoció que cada año hay personas que esperan la llegada del mayor caudal para practicar kayak u otros deportes acuáticos, aunque insistió en que lo hagan con extrema precaución para evitar accidentes durante una maniobra que tiene como único fin preservar el correcto funcionamiento del dique Potrerillos.

Consultado sobre la situación de la prensa, Rodríguez aseguró que el dique Potrerillos se encuentra en buenas condiciones estructurales. Indicó que recientemente se realizaron inspecciones junto con el Ministerio de Energía y Ambiente, la concesionaria y el consultor independiente encargado de supervisar la obra.

Las zonas afectadas

"Este sábado se abrirá el descargador de fondo del dique Potrerillos. Podría afectar el servicio de agua potable en el Area Metropolitana", indicaron desde Aguas Mendocinas.

"Estas tareas forman parte de los controles periódicos para limpiar sedimentos y garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema hídrico y energético de la provincia. Debido a estas maniobras, se verán afectados en sus procesos de producción de agua potable los establecimientos potabilizadores Luján I y II, Alto Godoy y Benegas", agregaron.

Zonas que podrían verse afectadas: