Por qué recomiendan no acercarse al río Mendoza este sábado

El sábado 1 de agosto se realizarán tareas de mantenimiento en el dique Potrerillos y durante la maniobra aumentará el caudal del río Mendoza.

Las tareas en el descargador de fondo del dique provocarán un incremento del caudal del río Mendoza. Piden evitar toda actividad en sus márgenes.

Quienes tengan pensado pasar el próximo sábado cerca del río Mendoza deberán cambiar sus planes. Desde las 8.00 del 1 de agosto se realizará una maniobra programada en el dique Potrerillos que provocará un aumento controlado del caudal, por lo que las autoridades pidieron expresamente no acercarse a las márgenes del río mientras duren las tareas.

La intervención consistirá en trabajos de mantenimiento sobre el descargador de fondo del dique. Para poder realizarlos será necesario liberar agua de manera controlada, una maniobra prevista dentro de los controles periódicos que se realizan para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura.

Estas tareas tienen como objetivo mantener en condiciones el sistema hídrico y energético de Mendoza. Además de verificar el funcionamiento del descargador, permiten prevenir posibles obstrucciones y asegurar que el dique pueda responder correctamente ante eventuales situaciones de emergencia.

Lo que hay que tener en cuenta Milagros Lostes / MDZ Debido al incremento del caudal, las autoridades recomendaron no acercarse al río Mendoza durante toda la maniobra. También pidieron evitar actividades recreativas en sus márgenes y respetar las indicaciones que se emitan durante el operativo.

Estas advertencias hacen referencia a una medida preventiva para que los trabajos puedan desarrollarse de forma segura y sin inconvenientes.