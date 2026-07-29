Cuál es el gigante mundial del entretenimiento que quiere quedarse con Tecnópolis
Una empresa estadounidense quiere participar del proceso de privatización de Tecnópolis, impulsado por el Gobierno nacional.
La licitación para definir el futuro del predio de Tecnópolis ingresó en una etapa decisiva con la conformación de una alianza entre AEG Worldwide, Fénix Entertainment y CMN, que competirá por la concesión del espacio ubicado en Villa Martelli.
AEG Worldwide, una de las mayores compañías dedicadas al entretenimiento en vivo a nivel mundial, formalizó un acuerdo estratégico con Fénix Entertainment, la empresa argentina de Marcelo Figoli, y con CMN (Cárdenas Marketing Network), para presentar un proyecto conjunto en el proceso licitatorio impulsado por el Gobierno nacional.
La incorporación de AEG suma al proceso uno de los principales operadores internacionales del sector. La compañía estadounidense administra estadios, arenas y complejos multipropósito en distintos países, produce miles de conciertos cada año y participa en el desarrollo de infraestructura destinada a espectáculos y eventos. A través de su división AEG Presents, la empresa también organiza giras internacionales de artistas y forma parte del circuito global de producción musical.
La alianza incorpora además a CMN, empresa fundada por Henry Cárdenas, cuya actividad se concentra en la producción de giras internacionales y eventos dirigidos al mercado latino. La firma trabaja con artistas como Marc Anthony, Bad Bunny, J Balvin, Luis Miguel y Don Omar, además de desarrollar espectáculos deportivos y culturales en Estados Unidos y América Latina.
CMN mantiene desde hace años una alianza estratégica con AEG Presents para la producción y expansión de espectáculos destinados al público latinoamericano, una relación que ahora se extiende al proyecto presentado para Tecnópolis.
Dos grupos compiten por la concesión
El proceso licitatorio tiene actualmente dos grupos empresarios como principales competidores. Por un lado se encuentra el consorcio integrado por Fénix Entertainment, AEG Worldwide y CMN. Por el otro, participa una sociedad conformada por La Nación y Live Nation, empresa internacional dedicada a la producción de conciertos que en los últimos años amplió su presencia en Argentina tras adquirir el 51% del Movistar Arena.
La definición enfrentará así a dos grupos con presencia en el mercado internacional del entretenimiento en vivo y de la administración de grandes recintos para espectáculos.
Cómo es el proyecto para Tecnópolis
De acuerdo con fuentes vinculadas al sector, la propuesta encabezada por Fénix Entertainment contempla transformar Tecnópolis en un complejo multipropósito destinado a la realización de conciertos internacionales, festivales, congresos, exposiciones, eventos deportivos y producciones audiovisuales durante todo el año.
La participación de AEG también aportaría la experiencia desarrollada por la empresa en la gestión comercial y operativa de arenas, centros de convenciones, festivales y grandes recintos culturales en América del Norte, Europa y otros mercados. La licitación es seguida por distintos actores de la industria del entretenimiento debido a que Tecnópolis constituye uno de los predios con mayor capacidad para el desarrollo de eventos masivos en Argentina.
La resolución del proceso definirá qué grupo empresario asumirá la administración y el desarrollo futuro del espacio de Villa Martelli.