Cuál es el gigante mundial del entretenimiento que quiere quedarse con Tecnópolis

Una empresa estadounidense quiere participar del proceso de privatización de Tecnópolis, impulsado por el Gobierno nacional.

Tecnópolis, el parque de entretenimiento y cultura de la provincia de Buenos Aires.

La licitación para definir el futuro del predio de Tecnópolis ingresó en una etapa decisiva con la conformación de una alianza entre AEG Worldwide, Fénix Entertainment y CMN, que competirá por la concesión del espacio ubicado en Villa Martelli.

AEG Worldwide, una de las mayores compañías dedicadas al entretenimiento en vivo a nivel mundial, formalizó un acuerdo estratégico con Fénix Entertainment, la empresa argentina de Marcelo Figoli, y con CMN (Cárdenas Marketing Network), para presentar un proyecto conjunto en el proceso licitatorio impulsado por el Gobierno nacional.

La incorporación de AEG suma al proceso uno de los principales operadores internacionales del sector. La compañía estadounidense administra estadios, arenas y complejos multipropósito en distintos países, produce miles de conciertos cada año y participa en el desarrollo de infraestructura destinada a espectáculos y eventos. A través de su división AEG Presents, la empresa también organiza giras internacionales de artistas y forma parte del circuito global de producción musical.

Tecnópolis es uno de los espacios de entretenimiento más grandes del país. Telam La alianza incorpora además a CMN, empresa fundada por Henry Cárdenas, cuya actividad se concentra en la producción de giras internacionales y eventos dirigidos al mercado latino. La firma trabaja con artistas como Marc Anthony, Bad Bunny, J Balvin, Luis Miguel y Don Omar, además de desarrollar espectáculos deportivos y culturales en Estados Unidos y América Latina.

CMN mantiene desde hace años una alianza estratégica con AEG Presents para la producción y expansión de espectáculos destinados al público latinoamericano, una relación que ahora se extiende al proyecto presentado para Tecnópolis.