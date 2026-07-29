Reclaman ampliar la Tarjeta Alimentar a dos grupos que siguen excluidos

Una discusión que comenzó con la creación de la Tarjeta Alimentar volvió a instalarse entre las familias que dependen de prestaciones sociales. Beneficiarios de Pensiones no Contributivas (PNC) por discapacidad y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) reclaman ser incorporados al programa administrado por el Ministerio de Capital Humano.

El pedido se multiplicó durante los últimos días en las redes sociales, donde los titulares plantearon que los requisitos actuales dejan afuera a hogares que también enfrentan dificultades para cubrir sus gastos básicos. Sin embargo, hasta este miércoles 29 de julio no se anunció una modificación del padrón ni se publicó una normativa que habilite el ingreso general de esos sectores.

La prestación comenzó a implementarse en 2020 como uno de los componentes del programa Argentina contra el hambre . En su primera etapa alcanzaba a quienes cobraban la Asignación por Embarazo y a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños de hasta seis años. Su cobertura fue modificada varias veces desde entonces.

En mayo de 2021, el límite se elevó hasta los 14 años. Meses después fueron incorporadas las madres de siete o más hijos que reciben una PNC y tienen menores de edad o personas con discapacidad a cargo. La última ampliación relevante fue dispuesta mediante la Resolución 636/2024 , que extendió el beneficio a familias cubiertas por la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

El planteo de quienes cobran SUAF se concentra en que tener un empleo registrado no siempre garantiza ingresos suficientes para afrontar el costo de los alimentos. Dentro de este grupo, uno de los sectores que impulsa el pedido con mayor insistencia es el de las personas que reciben la asignación familiar mediante el denominado “SUAF por embargo”.

Ese mecanismo permite que el progenitor que vive con los hijos cobre directamente la asignación generada por el trabajo formal del otro adulto. Quienes respaldan el reclamo señalan que la persona que queda a cargo de los menores puede encontrarse sin empleo registrado y atravesar una situación económica comparable con la de algunos hogares alcanzados por la AUH.

Los titulares de PNC por discapacidad exponen otro argumento. Sostienen que los gastos vinculados con tratamientos, traslados, medicamentos y cuidados cotidianos afectan el presupuesto familiar, por lo que consideran insuficiente quedar fuera del complemento alimentario. La normativa vigente sí incluye a las personas con discapacidad que cobran AUH, sin límite de edad, pero no incorpora de manera general a quienes reciben una pensión por discapacidad.

Quiénes pueden recibir actualmente la prestación

De acuerdo con la información oficial de Capital Humano, el programa alcanza a madres y padres que cobran la AUH por hijos de hasta 17 años; personas embarazadas desde el tercer mes que perciben la asignación correspondiente; titulares de AUH por discapacidad, sin límite etario; y madres de siete o más hijos que reciben una PNC.

La incorporación es automática y no existe un formulario para solicitar el beneficio. Anses y Capital Humano cruzan sus bases de datos para determinar quiénes cumplen los requisitos y depositan el importe junto con la prestación principal. Por esa razón, un eventual ingreso de los titulares del SUAF o de otras PNC requiere primero una decisión oficial que modifique el universo alcanzado.

La posibilidad de ampliar la cobertura no es nueva. Durante su gestión al frente del entonces Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Arroyo aseguró que la inclusión de beneficiarios de PNC y SUAF estaba bajo análisis, aunque la medida no avanzó. El reclamo volvió ahora al centro de la discusión, pero por el momento continúa sin una respuesta formal del Gobierno.