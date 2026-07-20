Anses: cuánto cobra la AUH en agosto con Tarjeta Alimentar

Anses actualizará la AUH en agosto con un aumento del 1,89 por ciento. Además, se mantienen los montos de la Tarjeta Alimentar.

Anses actualizará los montos de la AUH en agosto tras conocerse la inflación de junio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con el calendario de pagos de julio, pero tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio por parte del Indec ya se conocen los nuevos montos que percibirán en agosto jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.

Las prestaciones alcanzadas por la fórmula de movilidad tendrán un incremento del 1,89 por ciento, correspondiente a la inflación de junio.

Cuánto cobra la AUH con aumento en agosto Con la actualización, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a ser de $150.848. Sin embargo, Anses retiene el 20 por ciento del beneficio hasta que el titular presente la Libreta AUH, por lo que el pago mensual será de $120.678,40, mientras que $30.169,60 quedarán retenidos.

En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el nuevo monto será de $491.173. De ese total, el organismo retendrá $98.234,60 y abonará $392.938,40 de manera directa.

Algunos beneficiarios pueden acceder al 100 por ciento de la prestación si cumplen determinados requisitos, entre ellos: