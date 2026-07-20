La semana comienza con nuevos pagos de Anses: quiénes cobran este lunes 20 de julio

Anses reanudará este lunes el calendario de pagos con jubilaciones, AUH, Asignación por Embarazo, Prenatal y Becas Progresar.

La tercera semana de julio comenzará con una nueva jornada del calendario de pagos de Anses. Este lunes 20 habrá acreditaciones para jubilados y pensionados que cobran la mínima, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación por Embarazo, Prenatal y las Becas Progresar.

Como ocurre todos los meses, el cronograma está organizado según la terminación del DNI de cada beneficiario. Los haberes de julio se liquidan con el aumento del 2,15% y, en el caso de los jubilados de menores ingresos, también incluyen el bono previsional de hasta $70.000 para quienes cumplen con los requisitos.

Quiénes cobran Anses este lunes 20 de julio Este lunes recibirán sus haberes los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 7. También cobrarán los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 7.

La Asignación por Embarazo se acreditará a las beneficiarias con DNI terminado en 5, mientras que la Asignación por Prenatal corresponderá a los titulares con documentos terminados en 8 y 9. Además, Anses continuará con el pago de las Becas Progresar. En esta oportunidad será el turno de los estudiantes cuyos documentos terminan en 2 y 3.

El calendario de Anses avanza con acreditaciones para jubilados, asignaciones y estudiantes. Brenda Rocha/Shutterstock Qué prestaciones siguen disponibles Las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción continúan habilitadas para todas las terminaciones de DNI dentro del período establecido por Anses.