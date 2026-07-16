Anses confirmó el calendario de pago de las Becas Progresar de julio: cuándo se cobra

Anses destacó que las Becas Progresar se cobrarán en el mes de julio con fechas confirmadas y montos actualizados. Los detalles.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el cronograma de pagos correspondiente a julio para los beneficiarios de las Becas Progresar. El calendario está organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y contempla el pago de la prestación destinada a estudiantes de distintos niveles educativos.

De acuerdo con el cronograma oficial, los pagos comenzarán el 17 de julio y se extenderán hasta el 23 de julio, respetando el siguiente esquema:

DNI terminados en 0 y 1: 17 de julio.

17 de julio. DNI terminados en 2 y 3: 20 de julio.

20 de julio. DNI terminados en 4 y 5: 21 de julio.

21 de julio. DNI terminados en 6 y 7: 22 de julio.

22 de julio. DNI terminados en 8 y 9: 23 de julio. Cuánto se cobra de las Becas Progresar de Anses El monto de las Becas Progresar continúa con el esquema vigente establecido por el programa. Como ocurre habitualmente, Anses deposita el 80% del beneficio de manera mensual, mientras que el 20% restante se abona una vez que el estudiante acredita la regularidad académica y cumple con los requisitos establecidos por el programa.

Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta de pago ingresando a la plataforma Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También es posible consultar el estado de la beca desde la aplicación oficial del organismo o a través del portal de Becas Progresar.

Las Becas Progresar están destinadas a acompañar a estudiantes de nivel obligatorio, superior y formación profesional, con el objetivo de facilitar la continuidad educativa y reducir la deserción escolar.