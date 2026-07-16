Anses continúa con el calendario de pagos: quiénes cobran este jueves 16 de julio

Anses continuará este jueves 16 de julio con el calendario de pagos correspondiente al mes. Durante la jornada cobrarán jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), la Asignación por Embarazo y la Asignación por Prenatal.

Los haberes de julio se liquidan con un aumento del 2,15%. Además, los jubilados y pensionados de menores ingresos que cumplen con los requisitos continúan percibiendo el bono previsional de hasta $70.000.

Este jueves cobrarán los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 5. También recibirán el pago los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 5 .

En el caso de la Asignación por Embarazo, será el turno de las beneficiarias con DNI terminado en 3. Además, continuará el calendario de la Asignación por Prenatal con los titulares cuyos documentos terminan en 4 y 5.

Las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción continúan habilitadas para todas las terminaciones de DNI dentro del período de pago vigente. También permanece disponible la Asignación por Maternidad para todos los documentos.

Los haberes y asignaciones se acreditan de acuerdo con la terminación del DNI.

Cómo sigue el calendario de Anses

El viernes 17 de julio cobrarán los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 6. También será el turno de los titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo con la misma terminación.

Ese día, la Asignación por Embarazo corresponderá a las beneficiarias con DNI terminado en 4, mientras que la Asignación por Prenatal continuará con los documentos terminados en 6 y 7. Además, comenzará el pago de las Becas Progresar para los titulares con DNI terminados en 0 y 1.