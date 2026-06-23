Anses ya definió el calendario de julio: cuándo cobran jubilados y pensionados

Julio llegará con una agenda clave para millones de beneficiarios de Anses : las jubilaciones y pensiones ya tienen fecha de acreditación y el calendario de pagos vuelve a ordenarse por terminación de DNI. El mes además incorporará el aumento por movilidad y un esquema atravesado por el fin de semana largo del 9.

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantendrá la modalidad habitual de pagos escalonados, un sistema que busca evitar concentraciones en bancos y ordenar la acreditación de haberes durante la segunda semana del mes. En este caso, el cronograma comenzará el miércoles 8 de julio y se extenderá hasta el miércoles 29, según el tipo de prestación y el nivel de ingreso de cada titular. La fecha límite para cobrar los haberes de julio será el martes 11 de agosto, por lo que quienes no retiren el dinero o no tengan acreditación automática deberán tener presente ese plazo.

Para los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo, el pago arrancará el miércoles 8 de julio . Ese día cobrarán los titulares con DNI terminados en 0 y, según el cronograma actualizado por el impacto del día no laborable turístico del viernes 10, también quienes tengan documento finalizado en 1.

Luego, el calendario continuará el lunes 13 para DNI terminados en 2; martes 14 para terminados en 3; miércoles 15 para terminados en 4; jueves 16 para terminados en 5; viernes 17 para terminados en 6; lunes 20 para terminados en 7; martes 21 para terminados en 8; y miércoles 22 para terminados en 9. La organización resulta especialmente importante en un mes con un feriado nacional, el jueves 9 de julio, y una jornada no laborable al día siguiente, que puede alterar la atención bancaria y la circulación habitual.

Quienes cobran jubilaciones o pensiones por encima del haber mínimo ingresarán en el tramo final del mes. En ese grupo, Anses prevé acreditar los pagos el jueves 23 de julio para documentos terminados en 0 y 1; el viernes 24 para terminados en 2 y 3; el lunes 27 para terminados en 4 y 5; el martes 28 para terminados en 6 y 7; y el miércoles 29 para terminados en 8 y 9.

Las Pensiones No Contributivas, en tanto, se ubican al inicio del calendario. Con la modificación por el día no laborable, cobrarán el miércoles 8 de julio los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3; el lunes 13, los finalizados en 4 y 5; el martes 14, los terminados en 6 y 7; y el miércoles 15, los documentos finalizados en 8 y 9.

El aumento de julio y cómo consultar el cobro

Los haberes de julio llegarán con una nueva actualización por movilidad. El ajuste se calcula a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor de mayo, dentro del esquema vigente que actualiza las prestaciones de manera mensual. Con esa referencia, jubilaciones, pensiones y otras prestaciones de Anses incorporarán una suba en torno al 2,1%/2,15%, según el redondeo aplicado sobre el índice utilizado para la liquidación.

Para quienes perciben los ingresos más bajos, también se mantiene el foco sobre el bono extraordinario de $70.000, que en los últimos meses funcionó como refuerzo para jubilados y pensionados de la mínima, PUAM y pensiones no contributivas. En el caso de los beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el refuerzo puede aplicarse de manera proporcional hasta alcanzar el tope previsto.

Más allá del calendario general, Anses recomienda consultar la fecha y el monto específico en los canales oficiales, ya que cada liquidación puede incluir descuentos, bonos, asignaciones vinculadas o retenciones particulares. La vía más directa es Mi Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, dentro de la sección de cobros. Allí se puede verificar la fecha de pago, el lugar de acreditación y el detalle del haber mensual. También puede revisarse el calendario general de pagos desde el sitio del organismo, seleccionando la prestación correspondiente y la terminación del DNI.

El cronograma de julio combina tres factores que conviene mirar juntos: la fecha asignada según documento, la categoría del beneficio y el plazo final del 11 de agosto. Para los jubilados y pensionados que dependen de ese ingreso para ordenar gastos fijos, medicamentos, alquileres o servicios, conocer el día exacto de cobro permite anticiparse y evitar traslados innecesarios. En un mes con fin de semana largo y bancos con atención condicionada por el calendario, la recomendación es revisar la información antes de salir y confirmar que la acreditación ya figure disponible en la cuenta.