Anses: cómo acceder al recibo de haberes de jubilados y pensionados online

Anses confirmó que los jubilados y pensionados pueden acceder al recibo de los haberes a través de la app Mi Anses con simples pasos.

Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que desde junio los titulares de jubilaciones y pensiones pueden consultar la liquidación de sus haberes y revisar los conceptos que integran el cobro de su prestación desde la app mi Anses.

Esta aplicación móvil, disponible para IPhone y Android, se puede descargar a través del código QR en este enlace.

Los interesados pueden descargar el recibo previsional desde la aplicación, de manera sencilla, segura y confidencial, con CUIL y Clave de la Seguridad Social y también acceder desde allí al historial de recibos desde 2021.