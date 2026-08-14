Antes del fin de semana largo, Anses paga este viernes 14: a quiénes les toca cobrar

Antes de la pausa que impondrá el fin de semana largo, la Anses realizará este viernes 14 de agosto una nueva ronda de acreditaciones. Entre los beneficiarios aparecen jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, titulares de Pensiones No Contributivas y personas que reciben distintas asignaciones. El cronograma se retomará el martes 18, ya que el lunes 17 es feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Para buena parte de las prestaciones, el documento terminado en 4 será el protagonista de la jornada. Ese número corresponde a quienes cobran jubilaciones mínimas, AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. En paralelo, este viernes también termina el primer tramo mensual de pagos de las Pensiones No Contributivas.

De acuerdo con el calendario de pagos de agosto, durante este viernes recibirán sus prestaciones los siguientes grupos:

El calendario de la Anses alcanza este viernes a jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones.

También continúa vigente el período de cobro de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, disponible desde el 11 de agosto para todas las terminaciones de documento. Lo mismo ocurre con las Asignaciones Familiares correspondientes a Pensiones No Contributivas, cuyo período de pago permanece abierto .

Con los depósitos de este viernes, las Pensiones No Contributivas completarán todas las terminaciones de DNI previstas para agosto. En cambio, jubilados de la mínima, AUH y otras asignaciones todavía tendrán varias jornadas pendientes. Para esos grupos, el calendario continuará el martes 18 con los documentos terminados en 5.

Los montos que se pagan en agosto

Las prestaciones que abona la Anses incorporaron este mes un incremento del 1,89%, determinado por la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación de junio. A partir de esa actualización, el haber mínimo quedó establecido en $419.775,93. Quienes cobran esa suma reciben además el bono de $70.000, de modo que el ingreso total para agosto alcanza los $489.775,93.

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez, por su parte, llegan a $363.843,15 con el bono incluido, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor asciende a $405.820,74.

En las asignaciones, la AUH se ubica en $150.848, la AUH por Hijo con Discapacidad en $491.173 y la Asignación Familiar por Hijo alcanza los $75.433 para el primer rango de ingresos.