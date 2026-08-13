El psicólogo argentino que había sido reportado como desaparecido en Colombia está sano y salvo: "Fue una confusión"

El psicólogo argentino Gonzalo Galván , residente en Colombia , confirmó que se encuentra sano y salvo luego de que durante varias horas se difundiera información sobre su presunta desaparición tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes en ese país.

La búsqueda había comenzado después de que familiares y allegados no lograran comunicarse con él. La situación tomó alcance nacional e internacional cuando la emisora FM Las Heras 92.1 solicitó información para conocer el estado del profesional, oriundo de Las Heras, Santa Cruz.

Sin embargo, Galván explicó que nunca estuvo desaparecido ni sufrió consecuencias por el movimiento sísmico. “Me acabo de enterar hace una hora de que estaba en la tapa de los periódicos de Argentina y de Colombia”, contó el psicólogo durante una comunicación con Radio LU12 AM680.

El psicólogo explicó que la confusión “surge a raíz de la preocupación de alguien que intentó contactarme, por lo que vio en las noticias del terremoto, a través de la red social de Facebook. Es una red social que la tengo solamente por un tema laboral. Se preocupó, dio la alarma , entonces empezó un medio, siguió otro medio”.

Asimismo, Galván dijo que durante el terremoto sintió una réplica de baja intensidad, con un movimiento que se extendió entre 20 y 40 segundos. Tanto él como su hija se encontraban fuera de las zonas donde se concentraron los mayores daños, como Pereira, Cali, Chocó, Quibdó y Medellín. Allí, según describió, la situación era distinta a la que se registraba en el lugar donde reside.

La preocupación por su paradero llegó hasta la familia

La preocupación también alcanzó a su familia en Argentina. María Victoria Patrignani, madre del psicólogo, contó que apenas conoció la noticia intentó comunicarse con su hijo para confirmar que estuviera bien.

“En principio me preocupé porque no sabía en qué zona había sido el terremoto. Entonces, inmediatamente lo llamé y se aclaró todo el asunto”, explicó.

La situación incluso generó preocupación entre otros allegados de la familia. Galván contó que un familiar que ocupó un cargo como cónsul en Colombia también había activado una alerta ante la falta de comunicación.

El alcance de la noticia sorprendió al profesional. “Es un shock y también es un calorcito al alma; yo nunca olvido Santa Cruz”, expresó.

“He trabajado por todo Santa Cruz, con la universidad, atendiendo muchos pacientes a lo largo de mucho tiempo, con el tema de trauma y adicciones, tengo muchos amigos, con los que frecuentemente hablo”, continuó el psicólogo al agregar: “Aprovecho para mandar un gran saludo a toda la gente de Las Heras, siempre los llevo en el corazón y en el recuerdo”.

Por otra parte, el psicólogo se refirió a las consecuencias del terremoto en Colombia y señaló que los desastres naturales afectan no solo a quienes sufren daños directos, sino también a sus familiares y allegados.

Según explicó, tiene colegas médicos que participan de la atención de las personas afectadas y advirtió que las consecuencias del desastre pueden extenderse durante un largo período, tanto en el plano físico como en el psicológico.