La historia del restaurante argentino en Cali que se convirtió en centro de ayuda tras el terremoto

Restó CABA, local de dueño argentino, puso su infraestructura a disposición de la emergencia y organizó una red para producir y distribuir alimentos.

Así trabajan en CABA, el restaurante argentino en Cali, para ayudar a las víctimas del terremoto en Colombia.

En medio de la emergencia provocada por el terremoto que azotó a Colombia, un restaurante argentino de la ciudad de Cali se transformó en un punto de apoyo para quienes necesitan asistencia. Se trata de Restó CABA, ubicado en el barrio San Antonio y dirigido por el argentino Joaquín Rodríguez junto a su compañera, Gisele Yiseth Zea.

El local comenzó a funcionar como centro de acopio y cocina comunitaria, aprovechando su espacio y la experiencia de su equipo para preparar alimentos destinados a las personas afectadas por el sismo.

"Salimos y había mucha gente activando en la calle y queríamos ayudar; encontramos la facilidad porque tenemos el espacio y conocemos cómo manejar la logística", contó Rodríguez. A partir de esa situación, decidieron utilizar la infraestructura del restaurante para atender una necesidad concreta vinculada con la emergencia.

Cómo funciona la red de ayuda La iniciativa combina la actividad habitual de Restó CABA con la elaboración de viandas para damnificados y socorristas. El objetivo inicial planteado por el equipo fue preparar 200 almuerzos.

Restaurante argentino ayuda en Colombia por el terremoto La propuesta también comenzó a reunir a personas que se acercaron voluntariamente para colaborar: "Tenemos a 15 chicos que son clientes o amigos, que se acercaron a ayudar, lo mismo que gente que nos trae la mercadería, colegas restaurantes que están también coordinando", comentó el dueño en charla con Infobae.