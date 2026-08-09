Quién es Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido por ICE en Estados Unidos

El futbolista argentino Matías Pourrain, de 34 años, se disponía a viajar con su equipo hacia Los Ángeles para disputar una semifinal nacional cuando quedó detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en un aeropuerto de Florida.

Según relató su representante legal Regina de Moraes, el plantel ya había atravesado los controles habituales y esperaba el embarque cuando tres hombres vestidos de civil se acercaron al jugador para realizarle algunas preguntas. Además, su abogada anticipó que solicitará su libertad bajo una fianza de hasta 5.000 dólares.

El argentino tiene una trayectoria ligada al fútbol y, de acuerdo con de Moraes, no posee antecedentes criminales.

Pourrain comenzó su carrera futbolística en Real Pilar, donde disputó el ascenso argentino. Allí fue parte de uno de los triunfos más importantes de la historia del club: el 7 de marzo de 2019, el equipo derrotó 1-0 a Vélez por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Tiempo después decidió continuar su carrera en Estados Unidos. Se instaló en Florida y pasó por distintos equipos, entre ellos Miami Beach, Miami City y Club de Lyon.

Actualmente integra el Miami City, con el que tenía previsto disputar un partido frente a New York Renegades en Los Ángeles. Sin embargo, no pudo viajar junto a sus compañeros porque fue detenido en el Aeropuerto de Fort Lauderdale.

Qué se sabe de su situación migratoria

Pourrain fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuando intentaba abordar el vuelo. Según explicó su abogada, Regina Borges de Moraes, el futbolista ingresó legalmente al país y tiene pendiente una solicitud de residencia permanente.

La letrada aseguró además que Pourrain no cometió ningún delito y no tiene antecedentes. Tras la detención, su familia inició una campaña para pedir su liberación.

Su abogada adelantó que buscará presentar una moción para que pueda salir bajo fianza, cuyo monto estimado sería de entre US$1.500 y US$3.000. “Está bien, asustado, pero bien”, señaló sobre el estado del jugador.

Un futbolista fanático de Independiente y Messi

Fuera de las canchas, Pourrain mostró públicamente su pasión por Independiente, club del que es hincha desde chico. En sus redes sociales compartió distintas imágenes con la camiseta del equipo y mensajes de apoyo.

También manifestó en varias oportunidades su admiración por Lionel Messi. En una de sus publicaciones, cuando el delantero todavía era cuestionado por algunos sectores de los hinchas argentinos, Pourrain le dedicó un mensaje en defensa de su trayectoria y su vínculo con la Selección.

El futbolista está casado con Stefania Almandoz, quien se desempeña como abogada. Mientras continúa el proceso migratorio, su familia y su defensa buscan que pueda recuperar la libertad y retomar su actividad deportiva en Estados Unidos.