Argentino de mayores: Talleres ilusiona, Impsa y Palmira siguen con vida y Casa de Italia quedó eliminado

La segunda jornada dejó sensaciones encontradas para los equipos mendocinos. Talleres rescató un empate épico, IMPSA ganó y Palmira aún sueña con los cuartos.

La segunda fecha del Campeonato Argentino Senior de hockey sobre patines, que se disputa en las pistas de Estudiantil Porteño y Vélez Sarsfield, en Buenos Aires, dejó un saldo dispar para los representantes mendocinos. Mientras Andes Talleres e IMPSA mantienen intactas sus aspiraciones de clasificación, Casa de Italia quedó eliminado y Palmira todavía conserva chances de meterse entre los ocho mejores.

Argentino: Talleres, Impsa y Palmira siguen con vida y Casa de Italia quedó eliminado Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Andes Talleres, que protagonizó una remontada memorable frente a Olimpia. El Matador perdía 4 a 2, pero reaccionó a tiempo y terminó igualando 4 a 4, un resultado que le permite seguir como líder del Grupo B y depender de sí mismo para avanzar a la siguiente instancia.

En el Grupo C, IMPSA consiguió un triunfo clave al imponerse 5 a 2 sobre Recreativo de Entre Ríos. El Metalero mostró contundencia ofensiva y continúa con posibilidades concretas de acceder a los cuartos de final.

La derrota más dura de la jornada fue para Palmira, que cayó 8 a 1 frente a Richet y Zapata. Pese al amplio resultado, el Jarillero todavía mantiene opciones matemáticas de clasificación y buscará recuperarse en la última fecha de la fase de grupos.

La nota triste para Mendoza la protagonizó Casa de Italia. El campeón mendocino perdió 5 a 2 ante UVT y quedó sin posibilidades de avanzar. La derrota sufrida en el debut frente a Argentinos Juniors había dejado al Tano muy comprometido, y la caída ante el conjunto sanjuanino terminó sellando su despedida anticipada del certamen.