Federico Serpa y Agustín Sarelli llevarán el rugby mendocino a un nuevo desafío con Argentina XV

Los jugadores de Marista y Los Tordos fueron convocados para enfrentar a Estados Unidos. Ambos atraviesan un gran presente y volverán a representar a Mendoza con la camiseta nacional.

El rugby mendocino volverá a tener una destacada presencia en un seleccionado nacional. Agustín Sarelli y Federico Serpa fueron incluidos en la lista de 28 convocados de Argentina XV para el amistoso internacional frente a Estados Unidos, que se disputará el próximo 15 de agosto, desde las 20.30 (hora argentina), en el Inter Miami CF Stadium.

Federico Serpa y Agustín Sarelli y a un nuevo desafío con Argentina XV El tercera línea de Marista Rugby Club y el back surgido de Los Tordos fueron elegidos por el entrenador Álvaro Galindo, quien definió el plantel que afrontará este compromiso internacional luego de observar el rendimiento de los jugadores durante la temporada.

Sarelli llega a esta convocatoria atravesando uno de los mejores momentos de su carrera. El mendocino recientemente integró el plantel de Los Pumas como jugador desarrollo y ahora buscará consolidarse en Argentina XV, ratificando el crecimiento que viene mostrando en los últimos meses.

Por su parte, Serpa continúa dando pasos firmes en su proyección dentro del rugby argentino. El jugador de Los Tordos se ganó un lugar después de su destacada actuación con Los Pumitas, selección con la que finalizó como máximo goleador del Mundial M20, rendimiento que le abrió nuevamente las puertas de un seleccionado nacional.

Ambos rugbiers participarán de una concentración que se desarrollará de jueves a domingo en Casa Pumas, antes de viajar junto al resto de la delegación rumbo a Estados Unidos.