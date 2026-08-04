Murió Allan Nascimento, conocido luchador de la UFC, a los 34 años
El deportista brasileño fue hallado sin vida en su departamento y la organización confirmó la noticia mediante un comunicado oficial.
El mundo de las artes marciales mixtas atraviesa horas de conmoción tras conocerse la muerte de Allan Nascimento. El luchador brasileño de la UFC fue encontrado sin vida este lunes en su departamento de San Pablo y la organización confirmó oficialmente su fallecimiento. Según la información difundida, el deportista habría sufrido un ataque cardíaco mientras dormía.
De acuerdo con UFC Brasil, Nascimento fue hallado inconsciente durante la mañana. Personal médico acudió rápidamente al domicilio para asistirlo, pero, pese a los intentos de reanimación, no logró recuperar sus signos vitales y se confirmó su muerte en el lugar.
A través de un comunicado, la organización expresó sus condolencias por la pérdida del peleador brasileño. "Nuestros pensamientos y más profundas condolencias están con la familia, amigos, compañeros de equipo y seres queridos de Allan en este momento increíblemente difícil", manifestaron desde UFC Brasil.
La trayectoria de Allan Nascimento en la UFC
Conocido como "Puro Hueso" entre sus colegas, Allan Nascimento nació el 11 de septiembre de 1991 en São Paulo y desarrolló gran parte de su carrera en las artes marciales mixtas dentro de la categoría mosca.
A lo largo de su trayectoria profesional disputó 29 combates, con un saldo de 22 victorias y 7 derrotas. Su última presentación fue el pasado 20 de junio, cuando perdió por decisión dividida frente a Mitch Raposo en el evento UFC Vegas 119.
La noticia de su fallecimiento provocó una fuerte repercusión entre fanáticos y miembros de la comunidad de las artes marciales mixtas, que despidieron al brasileño con mensajes de pesar y reconocimiento por su carrera deportiva.