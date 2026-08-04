Murió Allan Nascimento, conocido luchador de la UFC, a los 34 años

El deportista brasileño fue hallado sin vida en su departamento y la organización confirmó la noticia mediante un comunicado oficial.

El mundo de las artes marciales mixtas atraviesa horas de conmoción tras conocerse la muerte de Allan Nascimento. El luchador brasileño de la UFC fue encontrado sin vida este lunes en su departamento de San Pablo y la organización confirmó oficialmente su fallecimiento. Según la información difundida, el deportista habría sufrido un ataque cardíaco mientras dormía.

De acuerdo con UFC Brasil, Nascimento fue hallado inconsciente durante la mañana. Personal médico acudió rápidamente al domicilio para asistirlo, pero, pese a los intentos de reanimación, no logró recuperar sus signos vitales y se confirmó su muerte en el lugar.

A través de un comunicado, la organización expresó sus condolencias por la pérdida del peleador brasileño. "Nuestros pensamientos y más profundas condolencias están con la familia, amigos, compañeros de equipo y seres queridos de Allan en este momento increíblemente difícil", manifestaron desde UFC Brasil.

Na manhã desta segunda-feira, 3 de agosto, nosso amado lutador peso-mosca, Allan Nascimento, foi encontrado irresponsivo após sofrer um aparente ataque cardíaco enquanto dormia. Apesar dos esforços da equipe médica que prestou o atendimento, o óbito foi declarado no local.… pic.twitter.com/XTuWjFue5I — UFC Brasil (@UFCBrasil) August 3, 2026 La trayectoria de Allan Nascimento en la UFC Conocido como "Puro Hueso" entre sus colegas, Allan Nascimento nació el 11 de septiembre de 1991 en São Paulo y desarrolló gran parte de su carrera en las artes marciales mixtas dentro de la categoría mosca.

A lo largo de su trayectoria profesional disputó 29 combates, con un saldo de 22 victorias y 7 derrotas. Su última presentación fue el pasado 20 de junio, cuando perdió por decisión dividida frente a Mitch Raposo en el evento UFC Vegas 119.