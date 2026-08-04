Vozinha sorprendió con su español en la presentación y explicó por qué aceptó la propuesta de Colo Colo

El arquero caboverdiano que la rompió en el Mundial 2026 firmó su contrato con el club chileno y luego atendió a los medios en conferencia. Sus frases más interesantes.

Después de romperla en el Mundial 2026 con la sorprendente Cabo Verde, Vozinha inició oficialmente su nueva e inédita aventura en Colo Colo. El experimentado arquero de 40 años fue presentado este martes, además de mostrarse feliz por el desafío, sorprendió al responder casi toda la conferencia en español.

Las primeras palabras de Vozinha en su presentación en Colo Colo "Todavía no hablo mucho español, pero me gusta aprender. Espero que en un par de meses hable mejor. Jugar Copa Libertadores es un sueño". Además, explicó por qué se demoró en arribar al país, cuando ya se empezaba a especular con que estaba negociando por atrás con un club de Marruecos. "Demoré en llegar a Chile. Tenía que resolver unas cosas personales. Le agradezco al presidente por la paciencia. Siempre soñé en jugar en un equipo grande", afirmó.

Respecto a eso, Vozinha remarcó que nunca dudó cuando apareció la propuesta del Cacique "La decisión fue muy clara. Cuando apareció la opción de Colo Colo, el más grande de Chile, no tuve dudas... Sé que la liga chilena es muy competitiva, entonces, para mí fue algo que siempre quise, jugar en una liga competitiva en un club tan grande", aseguró.

Vozinha habló en conferencia tras ser presentado en Colo Colo. Video: ESPN La declaración que más repercusión generó llegó cuando le preguntaron por la presión de defender el arco albo. Lejos de dramatizar, dejó una reflexión contundente: "En el fútbol no hay presión, pienso en presión cuando alguien de tu familia se ha enfermado o no tienes algo para comer... Jugué contra las mejores selecciones del mundo y solo pienso en trabajar y ayudar al club a conseguir los objetivos".